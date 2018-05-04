В Беларуси выросли продажи бытовой техники и авто 1 4.05.2018, 18:10

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Как изменились в этом году предпочтения белорусов при покупке продовольственных и непродовольственных товаров?

Об этом Myfin.by узнал, познакомившись с данными Национального статистического комитета по продажам товаров за первый квартал этого года.

От картофеля – к свежим овощам, гречке и морепродуктам

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го белорусы стали меньше покупать свежего картофеля (падение на 14,7%), больше свежих овощей и грибов (рост на 6,2%, а огурцов и капусты – на 23,2% и 9,3% соответственно).

Увеличились продажи мяса и мясных продуктов – на 8,5% (птицы, свинины – на 16,9% и 8,1% соответственно), а также рыбы и морепродуктов (в целом на 8%, по морепродуктам – на 14%).

Белорусы стали также покупать больше гречки – рост на 25%.

Больше шоколада и дорогого алкоголя

Потребление сладостей и хорошего алкоголя в первом квартале этого года тоже выросло: например, шоколада и других содержащих какао кондитерских изделий – на 18,6%, коньяка и бренди – на 29,2%, ликеров – на 31,4%.

Выросли и продажи слабоалкогольных напитков – на 31,5% и минеральной воды – на 25,9%.

Уменьшились продажи сахара – на 20,2%, свежих яблок – на 15,7%, а также плодовых вин – на 8,8%.

Рост продаж автомобилей, телевизоров и стиральных машин

По непродовольственным товарам отмечен взлет продаж телевизоров – на 69,6% (52 419 штук против 30 908 за аналогичный период минувшего года), автомобилей – на 41,1% (7 017 штук против 4 974) соответственно.

Намного больше приобрели стиральных машин, машин для сушки одежды – на 39,6% и холодильников – на 17,2%.

Выросли также продажи дизельного топлива – на 22,7%.

Значительно больше, чем в первом квартале прошлого года, купили жители Беларуси верхней одежды и нижнего белья – на 20,4% и 18,4%.

По данным Белстата, потребительские цены на товары и услуги в марте по сравнению с февралем этого года выросли на 0,8%, по отношению к декабрю 2017 года – на 2,5%.