Авторы «Плана Маршалла для Украины» заявили о прогрессе в его внедрении 4.05.2018, 18:17

«План Маршалла для Украины» презентовали 6 ноября 2017 года в литовском Сейме.

Авторы "Плана Маршалла для Украины", бывшие премьер-министры и нынешние депутаты парламента Литвы Гедиминас Киркилас и Андрюс Кубилюс заявили о прогрессе в внедрении проекта. Об этом они написали в колонке на "Европейской правде".

Депутаты считают предложенный Еврокомиссией контракт "Реформы ради инвестиций" важным шагом в увеличении инвестиционной поддержки Украины.

По их мнению, логика, предложенная Еврокомиссией, подобна той, которую они продвигают в рамках "Плана Маршала для Украины".

"Европейское предложение тоже создает неразрывную связь между инвестициями и реформами, двумя незаменимыми составляющими экономического роста в Украине", – отметили авторы.

Они разделяют мнение ЕС о том, что рост экономики в Украине не соответствует законным стремлением рядовых украинцев.

"Именно поэтому с весны 2017 года мы работали над инициативой "Плана Маршала". Вместе с украинскими коллегами мы посетили немало столиц: Брюссель, Берлин, Лондон, Париж, Варшаву, Вашингтон, Оттаву и Копенгаген. И мы очень рады, что после этих дискуссий Еврокомиссия сделала хороший шаг вперед", – добавили депутаты.

Они подчеркнули, что анонсированные на 2018 год инвестиции ЕС в реальный сектор экономики могут принести в Украину до 16 миллиардов грн, или €500 млн частных инвестиций.

"Мы воспринимаем инициативу по поводу контракта "Реформы ради инвестиций" как стимул объединить наши усилия с международными донорами, партнерами и финансовыми учреждениями, чтобы в итоге сделать инвестиционную поддержку Украине ощутимой и заметной, а главное – связанной с прогрессом в создании инвестиционных возможностей и во внедрении реформ в вашей стране" – заявили авторы.

Они добавили, что будут продолжать свою деятельность, поддерживая идею ЕС о контракте "Реформы ради инвестиций".

В конце марта 2017 года Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине ("Плана Маршалла для Украины"). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Также партия предложила создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

6 ноября "План Маршалла для Украины" презентовали в Сейме Литвы послам государств Европейского союза и участникам проекта "Восточное партнерство" (Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь). Согласно документу, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить €50 млрд помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан заявлял, что у ЕС есть инструменты для поддержки Украины и без "Плана Маршалла".

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.