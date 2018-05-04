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Соболенко вышла во второй круг турнира в Мадриде

  • 4.05.2018, 18:25
Арина Соболенко
Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Призовой фонд турнира составляет свыше 6 миллионов евро.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (47 ВТА) вышла во второй круг квалификации к престижному турниру в Мадрид с призовым фондом 6,045,855 евро, передает «Прессбол».

В матче первого раунда она в двух партиях обыграла испанку Карлоту Мартинес Кирес — 6:1, 7:6 (7:5).

Арина Соболенко (Беларусь, 47) — Карлота Мартинес Кирес (Испания, WC) — 6:1, 7:6 (5)

Во втором круге Соболенко встретится с сербкой Ольгой Данилович (255 ВТА).


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