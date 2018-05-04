Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно 4.05.2018, 18:30

Представители Китая и США обсуждали торговую политику и установление ограничительных мер на ввоз продукции.

Двухдневные торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно, сообщает в пятницу, 4 мая, агентство Reuters. Американская делегация, которую возглавил министр финансов США Стивен Мнучин, покинула Пекин, передает DW.

В ряде вопросов по-прежнему существуют значительные разногласия, отмечает китайское информационное агентство "Синьхуа". При этом стороны, по информации агентства, намерены вернуться к обсуждениям. В свою очередь, министр финансов США ранее заявил об "очень хорошем разговоре" с китайской стороной.

Ранее источники Reuters сообщили о предложении КНР ввести пониженные пошлины на импорт автомобилей из США. По их информации, Китай намерен увеличить импорт американских товаров и заинтересован в отсутствии дальнейших ограничительных мер со стороны США. По данным источников агентства, Китай также ожидал от американской стороны уступок в вопросах, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

Зеркальный ответ

1 апреля министерство финансов КНР сообщило о введении повышенных пошлин на 128 наименований товаров из США. Это был ответ Пекина на принятое президентом Трампом 8 марта решение с 1 мая установить пошлины в 25 процентов на импорт в США стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее введение пошлин для ряда стран было отложено до 1 июня, однако перенос не затронул КНР.

6 апреля США объявили о намерении ввести таможенные барьеры для китайской электроники, авиационных деталей, спутников, медикаментов - всего в списке 1300 наименований общей стоимостью 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил 25-процентной пошлиной на импорт ряда товаров с аналогичной общей стоимостью.