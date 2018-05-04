«Газпром» отдал без конкурса другу Путина контракт на 75 млрд рублей 4.05.2018, 18:46

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Договор касается генподряда на строительство двух участков линейной части сухопутного подвода к трубопроводу «Северный поток-2».

АО "Стройтранснефтегаз" (СТНГ) оказалась генеральным подрядчиком строительства участков Северо-Европейского газопровода общей протяженностью 538 км. Стоимость контракта оценивается 74,6 млрд рублей. Заказчиком выступает ПАО "Газпром" в лице замгендиректора ООО "Газпром инвест" Николая Шенделева, передает finanz.ru.

В договоре, опубликованном на сайте госзакупок, данные о подрядчике вымараны, сообщает РБК. Однако если выделить пустующую область на второй странице в договоре генподряда и скопировать ее содержимое в текстовой редактор, то в качестве "генподрядчика" указано АО "СТНГ" с адресом: город Санкт-Петербург, Стартовая улица, дом 8.

Текст об АО "СТНГ" также содержится на 60-й странице договора, где указаны адреса сторон и банковские реквизиты. В правой части страницы также содержится "невидимый" текст с контактными данными генподрядчика АО "СТНГ". По адресу: Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8. литер А, указан офис компании "Стройнефтегаз", следует из информации на сайте компании.

В прошлом феврале бизнесмен Геннадий Тимченко рассказывал РБК о том, что он и его семья владеют "минимум половиной" компании "Стройтранснефтегаз". Volga Group Тимченко владеет 31,5% компании. По данным СПАРК, 100% АО "СТНГ" принадлежит британской компании Alkor Holdings Limited.

Договор касается генподряда на строительство двух участков линейной части сухопутного подвода к трубопроводу "Северный поток-2". Это участки Грязовец - КС Славянская с 0-го по 319-й км и с 319-го по 538-й км. Предполагается, что объект должен быть введен в строй в декабре 2019 года.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной прошлого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% от общей стоимости проекта, то есть по 950 млн евро.