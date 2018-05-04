Белорусы взяли «золото» международного конкурса дизайна упаковки 4.05.2018, 19:08

Одна из престижных международных премий в дизайне упаковки - Dieline Awards - озвучила призеров конкурса.

Премия оценивает работы в потребительском упаковочном дизайне, в этом году на нее было подано 1 400 работ из 21 страны, из которых было выбрано 67 победителей (премия вручает первые, вторые и третьи места), пишет marketing.by.

Критерии оценки жюри, согласно информации пресс-релиза, - это креативность, конкурентоспособность, инновации, исполнение и On-Pack брендинг.

По словам организаторов премии, упаковка остается одним из ключевых способов коммуникации с потребителем, динамично развивающейся сферой. Так, в США рынок упаковки оценивается в 143 миллиарда долларов.

Среди призеров премии оказалась и беларуская работа, которая, судя по всему, идет на рекорд по числу полученных премий - это CS Bulbs, упаковка лампочек, выполненная дизайнером Ангелиной Писчиковой для компании-производителя осветительных приборов Crazyservice. Разработанный Ангелиной Писчиковой образ упаковки лампочек отмечен серебряным Львом на Каннском фестивале рекламы в прошлом году, а также наградами других профильных премий в разных странах мира.

Также белорусы получили серебро в категории "Игры, игрушки и товары для отдыха" - студия Shuba Gift Factory и дизайнер Леша Лимонов.

Приводим "золотых" призеров премии Dieline Awards. Наслаждайтесь.

Гран-При премии - Best of Show

Mutti Special Edition, лимитированная серия консервированных томатов, для компании Mutti, Италия. Автор проекта - Auge Design

Студия года

Студией года - которая получила на этой премии одно 3 место и два первых места - названа mousegraphics, Кипр.

Пример одной из работ-призеров.

Категория Свежая еда

Первое место - агентство SOLL, Россия, для клиента VR Group. Упаковка еды для кафе в формате takeaway.

Категория Специи, масла, соусы

Золото - агентство AG Design Agency, Греция, для ODE Fine Food.

Категория Кондитерские изделия и десерты

Золото - In Good Company, Канада, для Cacao 70

Категория Безалкогольные напитки

Золото - у агентства OlssønBarbieri для бренда Snåsa Water.

Категория Вина и шампанское

Золото - у агентства SERVAIRE&CO, Франция, для клиента Veuve Cliquot.

Категория Пиво и хмельные напитки

Первое место - у дизайна упаковки медовухи One Design.

Категория Алкоголь

Золото - у агентства OlssønBarbieri для клиента Moestue Grape Selection, Норвегия, дизайн упаковки настойки на травах и водорослях.

Категория Косметические средства

Первое место у агентства Mousegraphics, Кипр, для греческого производителя косметики ASARAI INC.

Категория Средств личной гигиены

Первое место - у агентства Ethos, Канада, для бренда Wise.

Категория Игрушки, игры, спорт и отдых

Золото получило агентство studioGeist, Норвегия, за упаковку для производителя игрушек Plankejens.

Серебро - у белорусской студии Shuba Gift Factory и дизайнера Леши Лимонова за проект "Шедевры не спят" - маски для сна для Rijksmuseum, Амстердам.

Категория Товары для дома, сада и животных

Золото - у белорусской работы CS Bulbs. Дизайнер Ангелина Писчикова, фото - Родион Ковенькин для Crazy Service.

Категория Технологии

Золото у - Google, Калифорния, дизайн упаковки продуктов собственного бренда.

Категория Упаковка из экологически рациональных материалов

Первое место - у Zoo Studio, для производителя оливкового масла Set & Ros, Испания. Упаковка выполнена из переработанной бумаги и повторяет своими очертаниями сланцевый камень, характерный для Средиземноморского региона, где выращивают оливы.