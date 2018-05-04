Белорусы взяли «золото» международного конкурса дизайна упаковки
- 4.05.2018, 19:08
Одна из престижных международных премий в дизайне упаковки - Dieline Awards - озвучила призеров конкурса.
Премия оценивает работы в потребительском упаковочном дизайне, в этом году на нее было подано 1 400 работ из 21 страны, из которых было выбрано 67 победителей (премия вручает первые, вторые и третьи места), пишет marketing.by.
Критерии оценки жюри, согласно информации пресс-релиза, - это креативность, конкурентоспособность, инновации, исполнение и On-Pack брендинг.
По словам организаторов премии, упаковка остается одним из ключевых способов коммуникации с потребителем, динамично развивающейся сферой. Так, в США рынок упаковки оценивается в 143 миллиарда долларов.
Среди призеров премии оказалась и беларуская работа, которая, судя по всему, идет на рекорд по числу полученных премий - это CS Bulbs, упаковка лампочек, выполненная дизайнером Ангелиной Писчиковой для компании-производителя осветительных приборов Crazyservice. Разработанный Ангелиной Писчиковой образ упаковки лампочек отмечен серебряным Львом на Каннском фестивале рекламы в прошлом году, а также наградами других профильных премий в разных странах мира.
Также белорусы получили серебро в категории "Игры, игрушки и товары для отдыха" - студия Shuba Gift Factory и дизайнер Леша Лимонов.
Приводим "золотых" призеров премии Dieline Awards. Наслаждайтесь.
Гран-При премии - Best of Show
Mutti Special Edition, лимитированная серия консервированных томатов, для компании Mutti, Италия. Автор проекта - Auge Design
Студия года
Студией года - которая получила на этой премии одно 3 место и два первых места - названа mousegraphics, Кипр.
Пример одной из работ-призеров.
Категория Свежая еда
Первое место - агентство SOLL, Россия, для клиента VR Group. Упаковка еды для кафе в формате takeaway.
Категория Специи, масла, соусы
Золото - агентство AG Design Agency, Греция, для ODE Fine Food.
Категория Кондитерские изделия и десерты
Золото - In Good Company, Канада, для Cacao 70
Категория Безалкогольные напитки
Золото - у агентства OlssønBarbieri для бренда Snåsa Water.
Категория Вина и шампанское
Золото - у агентства SERVAIRE&CO, Франция, для клиента Veuve Cliquot.
Категория Пиво и хмельные напитки
Первое место - у дизайна упаковки медовухи One Design.
Категория Алкоголь
Золото - у агентства OlssønBarbieri для клиента Moestue Grape Selection, Норвегия, дизайн упаковки настойки на травах и водорослях.
Категория Косметические средства
Первое место у агентства Mousegraphics, Кипр, для греческого производителя косметики ASARAI INC.
Категория Средств личной гигиены
Первое место - у агентства Ethos, Канада, для бренда Wise.
Категория Игрушки, игры, спорт и отдых
Золото получило агентство studioGeist, Норвегия, за упаковку для производителя игрушек Plankejens.
Серебро - у белорусской студии Shuba Gift Factory и дизайнера Леши Лимонова за проект "Шедевры не спят" - маски для сна для Rijksmuseum, Амстердам.
Категория Товары для дома, сада и животных
Золото - у белорусской работы CS Bulbs. Дизайнер Ангелина Писчикова, фото - Родион Ковенькин для Crazy Service.
Категория Технологии
Золото у - Google, Калифорния, дизайн упаковки продуктов собственного бренда.
Категория Упаковка из экологически рациональных материалов
Первое место - у Zoo Studio, для производителя оливкового масла Set & Ros, Испания. Упаковка выполнена из переработанной бумаги и повторяет своими очертаниями сланцевый камень, характерный для Средиземноморского региона, где выращивают оливы.