В Минске фальшивомонетчик сбывал динары под видом евро 4.05.2018, 19:11

Фото: sk.gov.by

62-летний минчанин четыре года сбывал людям фальшивые денежные купюры.

На протяжении четырех лет минчанин продавал людям сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары под видом евро. Фальшивомонетчика задержали и завели уголовное дело. Подробности сообщает Следственный комитет.

62-летний минчанин четыре года сбывал людям фальшивые денежные купюры. В его квартире на Партизанском проспекте правоохранители обнаружили сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары, в которых наименование валюты было изменено на евро.

На мужчину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 221 (Изготовление, хранение с целью сбыта поддельной иностранной валюты) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Фото: sk.gov.by

Мужчина заключен под стражу.

«Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по завершении расследования», — сообщает Следственный комитет.