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Михаил Грабовский: Хорошо, что в составе сборной Беларуси много молодых хоккеистов

  • 4.05.2018, 19:20
Михаил Грабовский

Нападающий «Вегаса» полагает, что наличие в сборной большой группы молодых игроков пойдет на пользу команде.

Нападающий «Вегаса» белорус Михаил Грабовский полагает, что наличие в сборной Беларуси большой группы молодых игроков пойдет на пользу команде.

«На мой взгляд, хорошо, что в составе много молодых хоккеистов. Кому–то же надо заменять ветеранов. Я прекрасно помню свои первые чемпионаты мира: у нас тогда было много опытных игроков — и Андрей Скабелка, и Владимир Цыплаков, и Олег Антоненко.

Я играл с Сергеем Шитковским и получал огромное удовольствие, набирался опыта. Сейчас в сборной не так много ветеранов, поэтому я рядом с командой, делюсь с молодыми игроками тем, что знаю сам. Вижу, что им это интересно.

Думаю, что на чемпионате мира, как и на любом другом турнире, цель у команды должна быть одна — выходить на лед и в каждом матче играть на победу.

Возможно, не все правильно поняли Дэйва Льюиса, когда он говорил о медальных задачах сборной, но перед командой всегда должна стоять наивысшая цель. А если ее нет, зачем вообще ехать на турнир?", — приводит слова Грабовского «Прессбол».


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