Белорус в Германии: Немцы не стесняются своего быта 4 4.05.2018, 19:53

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Фото c сайта bobruisk.ru

Бобруйчанин рассказал о жизни в Германии.

«ВБ» побеседовала с бывшим бобруйчанином Алексеем, который полгода назад уехал жить и работать в город Киль в Германии, и узнала о его первых впечатлениях от новой страны.

Киль — крупный портовой город на севере Германии на берегу Балтийского моря. Первое, что меня удивило в Киле, это отсутствие луж, несмотря на большое количество осадков. На улице прошел дождь, а луж нет, потому что дороги без ям и ливневки работают.

Если идешь по окраине города, где частные дома, то загорается фонарь и освещает тебе дорогу. А хозяева домов всегда чистят дорожки от снега: если ты поскользнешься перед их домом и сломаешь себе ногу, то, вероятно, выиграешь суд, и их накажут за неубранный снег.

В домах большие окна и зачастую прозрачные двери: так больше света, и электричество экономится. На окнах нет занавесок: немцы не стесняются своего быта. Так что при желании ты можешь увидеть, какая в доме мебель и что хозяева едят на ужин (хотя пялиться в окна там неприлично). Очень часто на домах висит флаг Германии.

При всем прагматизме воскресенье практически везде выходной день, за исключением крупных гипермаркетов и ресторанов. В субботу при этом в центре города не протолкнуться: магазины кишат туристами и шопоголиками.

В будние дни многие учреждения работают с семи, поэтому кофейни и булочные открываются уже в 6 утра, чтобы по дороге на работу можно было успеть позавтракать свежим круассаном и выпить кофе.

Еда

Немцы едят очень много овощей, постоянно пьют воду – она у них всегда с собой – и кофе. Также у них популярны всякие соусы и намазки на хлеб. Может показаться, что это культура фаст-фуда, но состав этих продуктов очень натуральный. А так как ВОЗ недавно признала мясо канцерогеном, растет количество вегетерианцев и веганов, и во всех кафе можно найти соответствующее меню, не говоря уже про школы или больницы.

Транспорт

Фото c сайта bobruisk.ru

В Германии нельзя купить машину у частника – только в магазинах новых и поддержанных авто. Ты можешь купить машину, поездить на ней пару лет, а затем продать в этот же салон и купить другую. Не нужно заморачиваться: подавать объявление, встречаться с покупателями. Таким же образом можно купить, например, и велосипед.

Велосипедистов много во всей Германии, но особняком стоит город Мюнстер, в котором их количество просто огромное. Им уступают дорогу все. Нередко можно увидеть картину, как стайка велосипедистов обгоняет автобус, при этом даже не пытаясь притормозить перед уворачивающимися пешеходами. Все дети, даже двухлетки, на велосипедах надевают шлемы и светоотражающие элементы, не говоря уже про взрослых.

Если вы живете в небольшом городе и регулярно добираетесь на работу на автобусе и опаздываете на пару минут, то водитель автобуса, зная, что вы едете в это время, может вас подождать.

Удивительным для меня было то, что немецкие поезда опаздывают, а иногда их и вовсе отменяют. Однажды я ехал из Киля в Мюнстер с пересадкой в Гамбурге, и билет предполагал пересадку в течение 10 минут, а мой поезд пришел с опозданием в 5 минут. Добежать я не успел. В кассе мне выписали бесплатный билет на ближайший поезд через полчаса. Но этот поезд вообще отменили. В итоге я опоздал на 2 часа. По правилам немецкой железной дороги, если ты прибываешь в конечный пункт позже, чем на 2 часа, тебе возвращают 50% стоимости всех билетов. Казалось бы, так опаздывать даже выгодно, но из-за этого мне пришлось остаться ночевать и потратиться на гостиницу.

Детские площадки

Их много, причем разных. Если они металлические (горки, турники), не видно ни одного острого угла и шва – ребенку не обо что удариться или поцарапаться. Очень много площадок с лестницами, канатами, сделанных в форме корабля или самолета. Много песочниц, например, с мини-бассейном в центре, в котором дети проводят время, а рядом есть душ, где родители могут переодеть их после такого времяпровождения.

При этом площадки пропорционально распределены по районам: видимо, есть какие-то нормы по количеству жителей или детей.

Для подростков также много площадок со снарядами для тренировок, для скейтбординга и т. д.

Это все относится к спальным районам и к небольшим городам, в которых мне довелось побывать, а если в Берлине спуститься в метро в 6 утра, то можно обнаружить мирно спящего бомжа в коробке. Там вы увидите совсем другую Германию.