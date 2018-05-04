КНДР перешла на южнокорейское время 3 4.05.2018, 19:44

Время в КНДР перевели на полчаса вперед.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Время в КНДР перевели на полчаса вперед. Таким образом, на всем Корейском полуострове часовой пояс стал единым.

О намерении перейти на единое время диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил после встречи со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Собственный часовой пояс возник в КНДР (UTC +8:30) в 2015 году: власти страны решили, что это поможет «избавиться от наследия японского колониализма». До этого пхеньянское время совпадало с сеульским (UTC +9:00).

27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в пограничной зоне Пханмунджом и договорились начать совместную работу с целью полной денуклеаризации Корейского полуострова.