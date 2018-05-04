Вы же не человек второго сорта? 5 4.05.2018, 20:02

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Алексей Навальный

Навальный обратился к москвичам и петербуржцам.

Вы же не человек второго сорта? Не, ну если вы себя таким считаете, то вопросов к вам нет и эти пост/видео не для вас, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте.

Но если вдруг вы нормальный человек и не считаете, что главные улицы столиц существуют для господ — Путина и «Единой России», а всем остальным положено передвигаться по периферии и смотреть себе под ноги, то вот.

Обращение к москвичам и петербуржцам накануне акции 5 мая.

Поводов пойти на эту акцию протестов, к сожалению, много. И их будет больше с каждым днем.

Но сейчас хочу сказать, что лично мне и одного повода для выхода на улицу достаточно: три дня назад, Собянин, Полтавченко, «Единая Россия», всё жульё и ворьё шли гордо со своими знаменами по тем улицам, по которым мне ходить запрещают. Им принадлежит страна и город, а мы холопы. Нам не положено.

Я не буду это терпеть. Надеюсь, вы тоже.

В Москве встречается завтра на Пушкинской площади (Или любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной, если на Пушкинскую попасть сложно).

В Санкт-Петербурге — на Дворцовой площади.

Адреса акций во всех остальных городах — здесь.