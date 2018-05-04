В Витебске впервые за 100 лет прошла традиционная еврейская свадьба 4.05.2018, 20:09

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Фото Светланы Васильевой

3 мая в синагоге Витебска сыграли свадьбу с соблюдением всех еврейских традиций.

Это первая подобная церемония в нашем городе за последнюю сотню лет. Об этом рассказал раввин Малкиэль Горгодзе, который вместе с раввином подмосковной ешивы (высшее религиозного учебное заведение) провел древнейший обряд бракосочетания — хупу, пишет vkurier.by.

Церемония состоялась в четверг, что весьма необычно для христиан, но вполне нормально для евреев. Вообще еврейская свадьба может состояться в любой день недели, кроме субботы.

Жених Рафаэль и невеста Наоми (Полина) познакомились в еврейском молодежном клубе «Gefeltefishclub». Наоми — студентка третьего курса фармацевтического факультета Витебского государственного медицинского университета. Рафаэль родом с Донбасса, закончил ешиву под Москвой. В Витебске живет уже несколько лет, помогает раввину в новой синагоге «Шатер Давида».

Фото Светланы Васильевой

Фото Светланы Васильевой

Началась церемония с подписания ктубы – брачного документа, где перечисляются обязательства, которые берет на себя жених, и права его будущей жены.

Фото Светланы Васильевой

Интересно, что в первую очередь, документ подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: «Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее».

Фото Светланы Васильевой

Согласно иудейскому традиционному закону особое значение в церемонии бракосочетания имеет вуаль невесты.

Фото Светланы Васильевой

После того, как вуаль одета, молодожены идут под свадебный балдахин — хупу, которую установили под открытым небом рядом с новой синагогой на улице Грибоедова.

Фото Светланы Васильевой

И вот, наконец, Наоми в сопровождении раббанит Дины, своей матери и мамы жениха – шошвиним (так согласно еврейской традиции называют людей, сопровождающих жениха и невесту) – направилась к хупе.

Фото Светланы Васильевой

Богато украшенная и привязанная к четырем столбам хупа символизирует всегда открытый для гостей дом жениха, в который он приводит свою будущую жену.

Фото Светланы Васильевой

Прежде чем продолжилась церемония, Наоми обошла вокруг жениха семь раз (за такое количество дней Бог создал мир).

Фото Светланы Васильевой

Фото Светланы Васильевой

Фото Светланы Васильевой

И, наконец, наступает торжественный момент – Рафаэль надевает Наоми на указательный палец золотое кольцо со словами: «Ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моше и народа Израиля».

Фото Светланы Васильевой

После чего жених разбивает хрустальный бокал под восклицания и поздравления гостей «Мазл тов!».

Фото Светланы Васильевой

После окончания церемонии жених и невеста официально считаются мужем и женой.

Фото Светланы Васильевой

- Мы вместе решили, что последуем традиции нашего народа и у нас обязательно будет хупа. И вот – это случилось, — поделился впечатлениями Рафаэль и Наоми.

Фото Светланы Васильевой

А по словам раввина Малкиэля, сегодняшнее событие – наглядный показатель тех коренных изменений, которые происходят в жизни витебской общины:

- Молодежь действительно хочет вернуться к традициям предков.

Фото Светланы Васильевой

Фото Светланы Васильевой

После хупы с соблюдением еврейских традиций вторая часть вечера была посвящена праздничному ужину в шатрах во дворе синагоги.