В Витебске впервые за 100 лет прошла традиционная еврейская свадьба
- 4.05.2018, 20:09
- 1,066
3 мая в синагоге Витебска сыграли свадьбу с соблюдением всех еврейских традиций.
Это первая подобная церемония в нашем городе за последнюю сотню лет. Об этом рассказал раввин Малкиэль Горгодзе, который вместе с раввином подмосковной ешивы (высшее религиозного учебное заведение) провел древнейший обряд бракосочетания — хупу, пишет vkurier.by.
Церемония состоялась в четверг, что весьма необычно для христиан, но вполне нормально для евреев. Вообще еврейская свадьба может состояться в любой день недели, кроме субботы.
Жених Рафаэль и невеста Наоми (Полина) познакомились в еврейском молодежном клубе «Gefeltefishclub». Наоми — студентка третьего курса фармацевтического факультета Витебского государственного медицинского университета. Рафаэль родом с Донбасса, закончил ешиву под Москвой. В Витебске живет уже несколько лет, помогает раввину в новой синагоге «Шатер Давида».
Началась церемония с подписания ктубы – брачного документа, где перечисляются обязательства, которые берет на себя жених, и права его будущей жены.
Интересно, что в первую очередь, документ подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: «Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит ее».
Согласно иудейскому традиционному закону особое значение в церемонии бракосочетания имеет вуаль невесты.
После того, как вуаль одета, молодожены идут под свадебный балдахин — хупу, которую установили под открытым небом рядом с новой синагогой на улице Грибоедова.
И вот, наконец, Наоми в сопровождении раббанит Дины, своей матери и мамы жениха – шошвиним (так согласно еврейской традиции называют людей, сопровождающих жениха и невесту) – направилась к хупе.
Богато украшенная и привязанная к четырем столбам хупа символизирует всегда открытый для гостей дом жениха, в который он приводит свою будущую жену.
Прежде чем продолжилась церемония, Наоми обошла вокруг жениха семь раз (за такое количество дней Бог создал мир).
И, наконец, наступает торжественный момент – Рафаэль надевает Наоми на указательный палец золотое кольцо со словами: «Ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моше и народа Израиля».
После чего жених разбивает хрустальный бокал под восклицания и поздравления гостей «Мазл тов!».
После окончания церемонии жених и невеста официально считаются мужем и женой.
- Мы вместе решили, что последуем традиции нашего народа и у нас обязательно будет хупа. И вот – это случилось, — поделился впечатлениями Рафаэль и Наоми.
А по словам раввина Малкиэля, сегодняшнее событие – наглядный показатель тех коренных изменений, которые происходят в жизни витебской общины:
- Молодежь действительно хочет вернуться к традициям предков.
После хупы с соблюдением еврейских традиций вторая часть вечера была посвящена праздничному ужину в шатрах во дворе синагоги.