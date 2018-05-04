В Словакии проходят многотысячные митинги 4.05.2018, 20:23

Фото: О. Басараб

Словаки требуют досрочных парламентских выборов.

После жуткого убийства 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты политический кризис в Словакии лишь обостряется, передает segodnya.ua.

Многотысячные митинги прошли по всей Словакии в пятницу вечером. Завтра 5 мая должны были пожениться застреленные 25 февраля журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова.

Фото: О. Басараб

Люди с лозунгами "Протесты вместо свадьбы" и "Вечер перед свадьбой" прошли по центральным улицам практически всех словацких городов. В регионах акции собрали по несколько сотен человек, а вот в Братиславе на центральную площадь вышло аж 25 тысяч. Люди требуют довести расследование убийства журналиста и его невесты до конца (так как последние новости от следствия были 26 марта) и, наконец, найти убийцу и, самое главное, – заказчиков.

Также люди требовали прекратить цензуру в СМИ, и навести порядок в стране. Так, по словам научного сотрудника Группы исследований в области стратегии и безопасности Олеси Басараб недавно был громкий случай, когда на одном из словацких телеканалов RTVS руководство указывало журналистам, что нужно найти видео, на котором бы сирийцы рассказывали, что химические атаки были сфальсифицированы.

"То есть, их заставляют выдавать в эфир российскую пропаганду. Плюс можно заметить, что на словацких каналах уже начали выпускать разные конспирологические теории в духе российского ТВ", – рассказывает Олеся Басараб.

Кроме того сегодня на главных словацких автомагистралях свой протестный митинг организовали фермеры под лозунгами "Против агромафии", о которой очень много писал убитый Ян Куцяк.