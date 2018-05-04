В Минске студентка повредила семь авто ногтями 6 4.05.2018, 20:25

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Все поврежденные автомобили были припаркованы во дворе одного жилого дома по улице Чюрлениса.

Недовольная и злая женщина — это страшно. В данной очевидной истине на собственном примере убедились сразу семеро автовладельцев из Московского района Минска.

Сегодня, 4 мая, утром они обнаружили на своих транспортных средствах весьма неэстетичные повреждения от дамских ногтей, передает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Все поврежденные автомобили были припаркованы во дворе одного жилого дома по улице Чюрлениса. Характерные царапины говорили о том, что их нанесло одно и то же лицо.

— Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что автомобили повредила девушка 1999 года рождения, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУВД Минска. — Она призналась оперативникам, что в тот вечер возвращалась домой из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения и проводила ногтями по автомобилям. Девушка видела, что оставляет на авто повреждения и осознавала последствия своих действий. К осмотру места происшествия привлекались специалисты Московского районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску, с участием которых был проведен осмотр транспортных средств и зафиксированы повреждения на них. Задержанная девушка является студенткой 2-го курса одного из столичных вузов и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Дальнейшая судьба студентки напрямую зависит от того, в какую сумму автовладельцы оценят нанесенный их транспортным средствам ущерб. Если он впишется в сумму до 40 базовых величин (920 белорусских рублей), то действия нетрезвой девушки будут оцениваться по статье 10.9 Кодекса об административных правонарушениях (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере). По ней задержанной грозит штраф до 50 базовых — разумеется, с возмещением ущерба. А если сумма окажется больше — наступит уже уголовная ответственность по части 1 статьи 218 УК Беларуси. Она предусматривает ответственность от штрафа или общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.

Окончательную правовую оценку действиям любительницы царапать ногтями чужие автомобили дадут следствие и суд.