ЧМ-2018: Россия разгромила Францию, США победили Канаду 3 4.05.2018, 20:33

Фото: epa

Американцы уступали канадцам 0:2, но победили в серии буллитов.

В стартовом матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею в группе "А" сборная России не оставила камня на камне от команды Франции — 7:0, передает pressball.by.

Напомним, именно с "трехцветными" завтра, 5 мая, предстоит встретиться сборной Беларуси.

Россия — Франция — 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 — Капризов (Дадонов, Зайцев, 7.08). 2:0 — Бучневич (М.Григоренко, Нестеров, 8.18-бол.). 3:0 — Дадонов (Капризов, Хафизуллин, 10.22). 4:0 — Капризов (Дацюк, Зайцев, 37.59). 5:0 — Барабанов (Киселевич, Каблуков, 42.36). 6:0 — Шалунов (Дацюк, Хафизуллин, 44.50-бол.). 7:0 — Анисимов (Нестеров, М.Григоренко, 57.13-бол.).

Во матче группы "В" между сборными США и Канады для выявления победителя понадобились овертайм в формате "3 на 3" и серия бросков. В буллитах удача сопутствовала "звездно-полосатым". Форвард "Коламбуса" Кэм Аткинсон реализовал обе свои попытки.

США — Канада — 5:4 (бул.) (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Дюбуа (Хорват, 0.47). 0:2 — О'Райлли (Бэйли, 12.23). 1:2 — А.Ли (Томпсон, Дебринкэт, 13.59). 2:2 — Ларкин (Крайдер, Ойстерле, 20.43). 3:2 — Годро (Кейн, Коулмэн, 30.00). 3:3 — Бовилье (Экблад, Барзэл, 37.53). 4:3 — Ларкин (Крайдер, Аткинсон, 43.27). 4:4 — Парэйко (Макдэвид, 50.48). 5:4 — Аткинсон (65.00 — решающий буллит).