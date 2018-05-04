В Крыму активист Игорь Мовенко осужден на два года колонии 4.05.2018, 20:54

Игорь Мовенко

Фото: svoboda.org

В сентябре 2016 года Игорь Мовенко подвергся нападению сотрудника Росгвардии.

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к двух годам колонии украинского активиста Игоря Мовенко за комментарий в социальной сети ВКонтакте, передает «Радио Свобода».

Сторона обвинения утверждает, что Мовенко призывал к экстремистской деятельности. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее прокуратура просила для Мовенко два года условно.

В сентябре 2016 года Игорь Мовенко подвергся нападению сотрудника Росгвардии, который избил активиста за эмблему украинского добровольческого подразделения «Азов» на его велосипеде. Врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму, перелом челюсти и основания черепа. По факту избиения была проведена доследственная проверка, однако дело возбуждено не было.

«Беркутовец избил Игоря Мовенко средь бела дня, на глазах у толпы. Против пострадавшего сфабриковали дело за комментарий в ВК, сегодня дали два года реального срока. В русских СМИ за два часа - ни одной новости про приговор (да и процесс не освещался, конечно). В самых крутых, самых независимых русских СМИ. Ни одной, ребята», - написала руководитель сайта «Грани.ру» Юлия Березовская.