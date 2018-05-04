А как тебе такое, Илон Маск? 4.05.2018, 21:05

Белорусские мастера сделали пень-самоход.

Пень-самоход из 200-летнего дуба разгоняется до 10 км/ч, проезжает под шлагбаумами и обращает на себя внимание больше, чем раскрученные электроаналоги на 4 колесах. Его создатели — владельцы бизнеса по производству мебели из массива дуба — пока лишь веселятся, но не видят предела для возможностей пня, пишет «Онлайнер».

Алексей и Игорь — владельцы салона Woodberry, с 2000 года занимаются производством паркетной доски и дубовой мебели. Однажды они получили в распоряжение огромный спил, облагородили, поставили на колеса — получился стол весом под 100 кг.

— Кажется, просто. Но тот столик мы делали полгода. Сначала дуб сох 4 месяца, месяц делали и полировали площадку, потом сушили еще месяц. Однажды сняли забавное видео для Instagram.

После этого Игорь загорелся идеей — превратить обычный пень в самоходный «национальный экологически чистый транспорт».

За помощью обратились к моделисту. В отличие от столика, в электропень пришлось добавить немного пустотелости.

— Для облегчения веса, — объясняет Алексей. — Сверху толщина 15 см, сбоку — около 8.

Для создания механизма, приводящего пень в движение, обратились за помощью к моделистам. Импортом двигателя из какой-нибудь машинки на пульте управления не обошлось: пень слишком тяжел. Поэтому детали, рессоры печатали на 3D-принтере. Получилось «как в танке».

Пень назвали Stumpy Model One. Он заряжается 8 часов. А потом столько же готов ехать со скоростью до 10 км/ч, везя на себе до 150 кг груза.

Самому спилу больше 200 лет.

— Мы считали по кольцам, даже больше 215...

А еще Алексей и Игорь завели пню аккаунт в Instagram, где будут рассказывать о приключениях.

— Насколько нам известно, это первый в мире аккаунт пня. Аудитория не имеет языковых границ, поэтому мы рассчитываем обойти известных блогеров. У пня больше подписчиков, чем у Ольги Бузовой, представляете? Очевидно, это перспективная идея.