Как белоруска стала преподавать бизнес в Америке 2 4.05.2018, 21:21

Елена Луцкина

Фото: newswise.com

Исследования белоруски цитировались Financial Times, получили награду Best Рaper Awards и ряд грантов.

Елена Луцкина родилась в Беларуси, училась в БГУ и работала в Нацбанке. А сегодня преподает в американской бизнес-школе и пишет исследования, которые известны МВФ, ЕЦБ и цитируются Financial Times, передает belmir.by.

Елена родилась и выросла в Беларуси. Окончила в конце 1990-х факультет прикладной математики, получив степени бакалавра и магистра в области математики, экономики и компьютерных наук.

«Я – получатель выгод советской системы образования», – говорит она.

После учебы Луцкина устроилась в Нацбанк разработчиком программного обеспечения. Здесь обязанности девушки включали в себя создание ПО, которое помогало банкам получать или выдавать кредиты овернайт.

«Вскоре я поняла, что уже знаю больше, чем коллеги, и хочу знать еще больше», – объясняет Елена.

Поэтому в 1999-м она отправилась в США, где в 2006-м получила степень доктора финансов в школе бизнес-администрирования Кэрролла при Бостонском колледже.

Одновременно Луцкина получила предложение преподавать в Дарденской школе бизнес-администрирования при Университете Вирджинии.

Уже в 2014-м белоруска стала работать здесь в штате на постоянной основе в качестве доцента.

Елена – автор многих научных работ. Сфера ее исследований – ипотечная секьюритизация и то, как она влияет на банки, на управление финансовыми и нефинансовыми корпорациями. А кроме того, ее интересуют венчурный капитал и инновации.

Свои работы Луцкина представляла на различных конференциях, а еще в Федеральном резервном банке, Федеральном резервном совете, Международном валютном фонде, Европейском центральном банке и Банке Франции.

Ее исследования цитировались Financial Times, получили награду Best Рaper Awards и ряд грантов.

Елена Луцкина

Фото: newswise.com

Хотя еще в 2006-м статья белоруски о потенциальных проблемах ипотечной секьюритизации, посланная в один из академических журналов, был отвергнута редактором.

«Смысл его письма был таким: «Тема никому не интересна. Она скучна», – вспоминает Елена.

Однако ситуация изменилась после финансового кризиса 2008-2009 годов, когда тема внезапно стала интересна почти всем центробанкам.

Как отмечает профессор финансов Филип Страхан, который был куратором ее докторантуры, у Елены сильный характер. Оба ученых уже написали четыре работы и сейчас работают над пятой.

«Она не самый удобный соавтор, но это хорошо, потому что нужно иметь кого-то, кто скажет тебе, если начнешь писать какую-нибудь глупость», – говорит он.

О том, что белоруска привлекательна своей откровенностью, рассказывают и ее студенты.

«Елена говорит обо всем напрямую, поэтому не надо читать между строк, чтобы узнать, каких успехов достиг», – говорит Крис Блэнкеншип, выпускник 2017 года, который сейчас работает в инвестиционном банке в Нью-Йорке.

Как рассказывает Луцкина, сферу финансов она полюбила из-за комбинации красоты и точности чисел и в то же время проникновения в тайны человеческого поведения.

«Я стараюсь показать своим студентам, что финансы – не просто сухие цифры, это еще и интересно, они помогают понять многие вещи, которые наблюдаешь изо дня в день, и про которые читаешь в Economist или Wall Street Journal», – поясняет она.

Конечно, Луцкина занимается не только работой. В Вирджинии у нее появилась семья.

В 2006-м финансистка и ее парень Андрей Значонок, белорусский программист, оба приехали сюда из Бостона. Сейчас у них двое сыновей.