В Минске под здание милиции, прокуратуры и ГАИ вырубают сквер 14 4.05.2018, 21:24

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Источник: nn.by

Планируется вырубить 132 дерева, 273 куста и удалить 5660 квадратных метров газона.

4 мая на улице Данилы Сердича, 12, на территории бывшей начальной школы и прилегающего сквера, начали вырубать деревья. Здесь расчищают площадку под строительство прокуратуры, милиции и ГАИ Фрунзенского района, передает «Радые Свабода».

Планируется вырубить 132 дерева, 273 куста и удалить 5660 квадратных метров газона. Правда, один из местных жителей утверждает, что под вырубку попадет гораздо больше деревьев — 238: это липы, клены, ели, которым по 30-40 лет.

Местные жители более двух лет борются с уплотнением, но власти не слушают их протестов. Не помогли обращения в администрацию Лукашенко, Министерство архитектуры и строительства, Мингорисполком, Главгосстройэкспертизу и к «депутатам».

Вскоре жители окрестных домов собираются подать заявки на два пикета против уплотнения — на самой строительной площадке и возле администрации Фрунзенского района.