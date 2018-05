В минском Дворце спорта выбрали новую «Мисс Беларусь» 7 4.05.2018, 21:46

1,704

Мария Василевич

Фото: belta.by

Титул «Мисс Беларусь-2018» завоевала минчанка Мария Василевич.

В столичном Дворце спорта сегодня пели, плясали, анонсировали II Европейские игры, пытались юморить и давали красоту. В принципе, из-за последнего все и наполнили трибуны некогда хоккейного сооружения. В результате двухчасового шоу у страны появилась новая мисс Беларусь. Предыдущая отдала корону и теперь может спокойно выходить замуж. До пятничного вечера контракт не позволял, пишет «Онлайнер».

Над макушками обитателей партера проносился съемочный кран. Настолько недалеко, что все на всякий случай пригибались. Примерно в это время на сцене появились ведущие. Анна Шаркунова и актер театра и кино, которого все крепко не знали. Голос за сценой сказал, что это Дмитрий Мухин, дав повод погуглить.

Мария Василевич

Девушки выплыли на первое дефиле в легких платьях цвета отпускного неба, которые легким движением, словно в «Брильянтовой руке», только с большим успехом, превратились с золотистые.

По сравнению с предыдущим конкурсом, во Дворце спорта стало лучше с системой кондиционирования. Стало лучше и с картинкой. Мероприятия вроде «Мисс Беларусь», открытия Олимпийских игр или финала Лиги чемпионов под нее и заточены. Живое присутствие красно последующей возможностью рассказать об этом в Instagram.

На всей дистанции гала-церемонии казалось, что ведущие волновались больше участниц. Те откатали свою программу на зачет. Шаркунова и актер из Google периодически выдавали штуки вроде «Мисс Беларусь 2016», а во время объявления финальной десятки перепутали девушек. Вышло неловко и обидно за участницу, которой по ошибке дали надежду.

После песни про «Беларускiх прыгажунь — Веранiк, Алесь, Дашунь» их хоть как-то попытался спасти мужик из клипа группы «Ленинград» про «8 сакавiка». Нельзя сказать, будто шутил мегамощно, но был бодр и старался.

В какой-то момент вынес на сцену мольберт и объявил, что сейчас нарисует идеальную белорусскую женщину. Попросил членов жюри помочь советами. В частности, обратился к основателю и продюсеру конкурсов Mister Supranational и Miss Supranational Герхарду Пашутка фон Лепински (прекрасные паспортные данные). Тот дал понять, что как бы рад, но не знает ни слова по-русски.

— О, я справлюсь. Tell me, please, kakoi dolzhna bit idealnaya belorusskaya zhenshchina, — шутка вечера прозвучала примерно на половине церемонии.

В итоге главный по юмору нарисовал портрет Дарьи Домрачевой. Она, к слову, присутствовала в зале. Как и вся золотая биатлонная сборная.

По ходу дела вспоминались туфли «Марко», ткани от «Камволя» и вторые Европейские игры (их в следующем году примет Минск). Оказалось, под это дело даже записали песню. На русском. Называется «Вперед, Беларусь». Поют Тео, прической которого можно резать стекло, Дядя Ваня, который не определился между образом Капитана Джека Воробья и байкера, потому завис где-то в промежутке, и Александр Патлис, к которому нет вопросов. Стильный мужчина.

Началось дефиле в купальниках. Чтобы девушки были не с пустыми руками, им дали какую-то мишуру. Зал взволновался. Ведущий потом играл в капитана Очевидность и говорил, как это было эффектно.

После этого отобрали десятку лучших девушек. Они показали публике дефиле в деловых костюмах, а потом был интеллектуальный конкурс. Участницы палили по микрофону пафосными заготовочками. Но идея была клевая. Вопросы задавали мисс или вице-мисс предыдущих конкурсов.

Первая главная красавица страны Светлана Крук передала всем привет из 1998 года. Все хорошо, только этих экстремально прекрасных женщин показывали наполовину — верхней частью. На сцену они не выходили.

В итоге лучший перформанс выдали мисс Беларусь образца 2016 года Полина Бородачева и Мария Василевич.

— Что может сделать вас счастливой?

— Да любая мелочь. Солнечное утро, улыбка моих племянников, корона «Мисс Беларусь»... А на самом деле главное — это благосостояние моих близких и страны.

Финальную тридцатку отсеивали из семи сотен желающих. Победительницей в итоге выбрали Марию Василевич. Девушка родом из Минска.

Она стала 11-й по счету обладательницей титула. Вот 10 предыдущих:

1998 — Светлана Крук (Гродно)

2000 — Анна Стычинская (Могилев)

2002 — Ольга Невдах (Брест)

2004 — Ольга Антропова (Полоцк)

2006 — Екатерина Литвинова (Могилев)

2008 — Ольга Хижинкова (Витебск)

2010 — Людмила Якимович (Гродно)

2012 — Юлия Скалкович (Брест)

2014 — Виктория Миганович (Сморгонь)

2016 — Полина Бородачева (Минск)

К вопросу о переменах в жизни новой обладательницы почетного звания. Девушка грядущих два года не будет иметь права связывать себя узами брака. Она получит корону и право представлять РБ на международных состязаниях красоты, 500 базовых величин (12 250 рублей) и внедорожник Geely Atlas. Если уж вспомнили про предыдущую победительницу, то она свой автомобиль отдала на благотворительность. А точнее, передала его детскому дому в Руденске.

Помимо титула «Мисс Беларусь» разыгрывали и победы в других номинациях.

Первая вице-мисс — Маргарита Мартынова (Слоним). Девушка получила золотые серьги и приглашение на международный конкурс красоты.

Вторая вице-мисс — Анастасия Лавренчук (Минск). Золотая подвеска и тоже денежка.

Мисс фото — Каролина Борисевич (Гродно). Поездка в Турцию и сертификат на 500 рублей от «Милавицы», а также возможность сыграть одну из ролей в кино у Дмитрий Астрахана, который заседал в жюри.

Мисс топ-модель — Диана Астапчик (Гольшаны). Дали колготки и неделю в Турции.

Мисс дружба — Ксения Весельская (Славгород). Подарили тур по Европе.

Мисс зрительских симпатий — Мария Первий (Бобруйск). Профсоюзы подогнали билет до Парижа.

Мисс Oriflame — Алина Магер (Минск). С радостью получила аж годовой запас косметики.

В общем, сограждане, было круто. Проникнувшись пафосом мероприятия, хочется подытожить, что белорусскую душу может согревать не только образок на сердце, но и наличие в стране нереального количества красивых женщин.