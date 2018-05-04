Протест на воде: активисты «Гринпис» по морю следуют за плавучей АЭС 4.05.2018, 22:04

Фото: Christian Aslund / Greenpeace

Активисты выступают против запуска проекта «Росатома» по созданию мобильного энергоблока.

Второй день корабль «Гринпис» «Белуга-2» с активистами на борту следует за плавучей АЭС «Академик Ломоносов», выступая против запуска этого проекта «Росатома» по созданию мобильного энергоблока, передает «Новая газета».

Плавучую АЭС размерами 144 на 30 метров построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас АЭС следует по Балтийскому морю в Мурманск, где ядерное топливо загрузят в реактор. По пути в Мурманск АЭС пройдет мимо берегов Эстонии, Швеции, Дании и Норвегии. Летом 2019 года АЭС с экипажем на борту должна перейти по Северному морскому пути на Чукотку.

3 мая плавучая АЭС вошла в воды Дании, где ее встретил корабль Гринпис с эко-активистами из Норвегии, Дании, Германии и Финляндии на борту, которые требуют ужесточить контроль над опасным объектом.

Утром 3 мая «Росатом» заявил в СМИ о попытке экологов помешать транспортировке плавучей АЭС близ датского острова Борнхольм в Балтийском море. Госкорпорация заявила о том, что российские суда конвоя, которые буксируют плавучий атомный энергоблок, пресекли попытку опасного сближения с кораблем экологов.

Эту информацию опровергли в пресс-службе Гринпис. «Судно Гринпис сопровождает плавучую АЭС на расстоянии, рекомендованном береговой охраной осуществляя своё право на мирный протест на море, - сообщили экологи. По информации «Гринпис», утром 3 мая судно российского конвоя «Спасатель Карев», напротив, попыталось помешать судну Гринпис «Белуга II» следовать за АЭС, но эту попытку пресекла шведская береговая охрана, которая поплыла между кораблями «Гринпис» и «Росатома».