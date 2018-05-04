Пол Маккартни получил орден Кавалеров чести 4.05.2018, 22:23

Пол Маккартни

Известный музыкант получил орден из рук британской королевы Елизаветы II.

Музыкант Пол Маккартни получил из рук британской королевы Елизаветы II орден Кавалеров чести. Об этом сообщается в Twitter королевской семьи.

Церемония награждения состоялась 4 мая. Маккартни вручили награду с формулировкой «За служение музыке», передает РБК.

В благодарственной речи 75-летний музыкант заявил: «Это огромная честь для меня и моей семьи». Он добавил, что его родители были бы очень горды, если бы могли увидеть награждение, сообщает Daily Mail.

В 1997 году королева наградила Маккартни рыцарским титулом за вклад в развитие музыки. В 1965 году все участники группы The Beatles получили ордена Британской империи.

Орден Кавалеров чести вручается за выдающиеся достижения в искусстве, науке, политике, промышленности и религии. Он учрежден в 1917 году. Орден не дает права на титул, но его кавалеры получают право добавлять после фамилии обозначение орденского достоинства — CH.