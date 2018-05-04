МВД ответило «Матерям 328» 4.05.2018, 22:30

«Матери 328» голодают уже восемь дней.

МВД не хочет смягчения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков

МВД выступает против смягчения уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом в телеэфире вечером 4 мая заявил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

По его словам, которые передает БелТА, позиция МВД базируется на долгосрочном криминологическом прогнозе развития ситуации.

"Белорусское законодательство эффективно, несмотря на то, что оно кому-то кажется чересчур жестким. Достаточно сказать, что с 2014 года — с момента принятия декрета (декрет №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков". — Прим.) — мы добились того, что реальная наркоугроза в республике стала в разы меньшей", — подчеркнул Казакевич.

Также в МВД прокомментировали ситуацию вокруг законопроекта, смягчающего наказание за незаконный оборот наркотиков. Документ вернули на доработку, поскольку он не прошел криминологическую экспертизу. При этом министерство предлагает пересмотреть подход к квалификации преступлений.

В МВД отмечают, что механическое смягчение наказаний не изменит правоприменительную практику. Возможное смягчение санкций статьи 328 УК (предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков) не вызовет автоматический пересмотр приговоров, которые уже вступили в силу.

Напомним, что с 27 апреля в Беларуси голодают представительницы движения "Матери 328". Это матери, чьи дети были осуждены по этой же статье Уголовного кодекса. На сегодня известно о 14 голодающих. Одно из их требований — встреча с правителем Беларуси.