БЖД запустит дополнительные поезда на морские курорты 4.05.2018, 22:34

Белорусская железная дорога запускает новые маршруты к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей.

В дополнение к уже существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод, Одессы, с 1 июня по 21 сентября возобновляет свое ежедневное курсирование поезд международных линий №100/99 Минск—Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска, передает nn.by.

Поезд №94/93 Минск—Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Барановичи—Минск—Херсон в летний период будет курсировать ежедневно.

Также с 10 июня по 7 сентября Белорусская железная дорога предлагает пассажирам маршрут к Болгарскому побережью Черного моря Минск—Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Поезд №451 будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17 ч. 38 мин. и прибывать в Варну в 10 ч. 30 мин. 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд №452 будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 18 ч. 45 мин., и прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11 ч. 09 мин. соответственно.

На Балтийское побережье можно добраться поездом Минск—Рига, осуществив пересадку в Риге до Юрмалы. Поезд отправляется из Минска по нечетным числам в 20.38, прибытие в Ригу — 08.28.; из Риги по четным числам в 20.00, прибытие в Минск — 07.50.

Также доехать до Балтийского моря можно ежедневно поездом №805/806, а по выходным дням дополнительным поездом №801/802 Минск—Вильнюс с пересадкой в Вильнюсе до Паланги.

Кроме того, с 1 июня по 29 сентября продлен маршрут следования поезда №371/372 Могилев—Львов до Трускавца.

Поезд будет курсировать через день отправлением по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца.

Из Могилева поезд будет отправляться в 15.40, Минска — 19.43, Барановичей — 22.35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20.

Из Трускавца поезд будет отправляться в 15.00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 6.33, Минск — 9.21, Могилев — 13.25.

До Львова и обратно поезд следует действующим расписанием.