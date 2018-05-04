США восстановят Второй флот 4.05.2018, 22:42

Ракетный эсминец ВМС США Porter (DDG 78)

Фото: navy.mil

Пентагон объявил о воссоздании в Атлантике Второго флота, расформированного после «перезагрузки» отношений РФ и США.

ВМС США возродят существовавший с 1950 года Второй флот, действовавший в Западной Атлантике, сообщает Reuters со ссылкой на главкома американского флота адмирала Джона Ричардсона. Агентство утверждает, что причиной этому стало военное противостояние с Россией.

«Наша стратегия национальной обороны (ее новая версия была опубликована в январе 2018 года. — Прим.) дает понять, что мы вернулись в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной ставит перед нами все больше вызовов», — заявил адмирал.

Ричардсон подтвердил, что возрожденный Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности — северную Атлантику и восточное побережье США. Структуру и состав корабельной группировки флота адмирал не уточнил, передает РБК.

ВМС США состоят из оперативных флотов, каждый из которых имеет свою зону ответственности. Максимальное число флотов, которыми оперировал Пентагон, было достигнуто после окончания Второй Мировой войны, в 1946 году — тогда в структуре ВМС США действовали 12 флотов. К началу XXI века сохранилось шесть флотов, со Второго по Седьмой (Первый флот был расформирован в 1973 году). Наиболее активное участие в боевых действиях конца XX — начала XXI века принимал Пятый флот, в зону ответственности которого входил Персидский залив.

Второй флот был расформирован в 2011 году. До исчезновения он успел принять участие в Кубинском кризисе (корабли этого соединения организовывали блокаду острова), вторжении в Гренаду и отслеживании действий советского флота в Северной Атлантике. Однако в январе 2011 года Пентагон принял решение сократить Второй флот ради перераспределения ресурсов в интересах других оперативных соединений. На момент расформирования в составе флота находились более 100 кораблей и подводных лодок.

Reuters отмечает, что с момента расформирования военная угроза со стороны России для США усилилась. «С тех пор Россия усилила свой напор, накачав мышцы в таких конфликтах как Украина и Сирия», — пишет агентство.

В Стратегии национальной обороны, которую главком ВМС США упоминает в обосновании воссоздания Второго флота, Россия вошла в пятерку ключевых угроз для Соединенных Штатов. В список угроз национальной безопасности также были включены Иран, КНДР и глобальный терроризм.