ЧМ-2018: Швеция - Беларусь - 5:0 4 4.05.2018, 23:40

Фото: reuters

Белорусы стартовали на чемпионате мира по хоккею с крупного поражения.

В Копенгагене завершился матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Беларуси пропустила от команды Швеции пять безответных шайб. Это был стартовый поединок белорусов на турнире в группе "А", передает pressball.by.

ШВЕЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

ШВЕЦИЯ: Хелльберг (Нильссон); Линдхольм — Й.Клингберг, Янмарк — Зибанеяд — Ракелль; Экман-Ларссон — А.Ларссон, Нюквист — Баклунд — Петтерссон; Густафссон — Викстранд, де ла Рос — Й.Ларссон — Пяяярви; Эверберг — Кемпе — Андерссон.

БЕЛАРУСЬ: Кульбаков (Карнаухов — 33.45); Лисовец — Хенкель, Лингле — Шарангович — Павлович; Коробов — Фальковский, Платт — Ковыршин — Гаврус; Денисов — Воробей, Дрозд — Китаров — Демков; Дюков — Устиненко, М.Сушко — Раздвадовский — Матерухин.

ШАЙБЫ: 1:0 — Андерссон (Кемпе, Эверберг, 9.17). 2:0 — Нюквист (Й.Клингберг, Линдхольм, 9.45). 3:0 — Янмарк (Ракелль, Зибанеяд, 23.49). 4:0 — Ракелль (33.45). 5:0 — Зибанеяд (Янмарк, Ракелль, 56.11).