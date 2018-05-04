Минчане за шесть часов раскупили все билеты на спектакль в Купаловском 4.05.2018, 22:57

Билеты раскупили на два месяца вперед.

Старт продаж билетов на июньские показы спектакля «Радзіва „Прудок“» по книге Андруся Горвата начался 3 мая в 11.00. К вечеру билетов на 5 спектаклей, запланированных на июнь, уже не было. Откуда такой ажиотаж — разбирался tut.by.

На июнь было запланировано 5 показов постановки популярной книги: 1, 4, 10, 25 и 26 июня. Это не первый ажиотаж, связанный со спектаклем «Радзіва „Прудок“»: билеты на майские показы выкупили за несколько часов после анонса продаж — как и на дополнительный показ, организованный ввиду высокого спроса.

Спектакль расскажет историю минского журналиста Андруся Горвата, который захотел изменить свою жизнь: сначала он стал дворником Купаловского, потом принял решение уехать на Полесье в деревню Прудок — восстанавливать дом своего деда. Свои впечатления от нового амплуа он описывал на странице в Facebook. Потом эти записи стали книгой, чтобы в итоге дать Роману Подоляко почву для создания короткометражного фильма «Ягор», который стал победителем в народной номинации фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, — и теперь уже полноценного спектакля.

Несмотря на то, что постановка спектакля по записям из дневника — это эксперимент, театр планирует включить ее в постоянный репертуар. Главные роли исполняют Михаил Зуй, Дмитрий Есеневич и Светлана Аникей. Спектакль будет идти на камерной сцене.