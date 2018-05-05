В США допросили российского олигарха Вексельберга 5.05.2018, 8:05

Виктор Вексельберг

По данным издания, допрос состоялся в рамках расследования влияния РФ на американские выборы

В Нью-Йорке федеральные агенты допросили российского олигарха, владельца группы компаний Ренова, президента фонда Сколково Виктора Вексельберга. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что допрос состоялся два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка по поручению спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием российского влияния на выборы президента США в 2016 году.

Согласно сообщению, агенты офиса Мюллера задали Вексельбергу несколько вопросов, когда он только сошел с трапа своего частного самолета, а также изучили содержимое его электронных устройств.

Газета пишет, что спецпрокурор США вероятно заинтересовался присутствием Вексельберга на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года.

6 апреля Минфин США объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и компаний. В частности, счета ряда компаний, входящих в группу Ренова олигарха Виктора Вексельберга оказались заблокированы. Также временно были заблокированы зарплатные счета ряда швейцарских сотрудников Реновы.

Группа компаний Ренова управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и других отраслях.