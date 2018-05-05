На минских пляжах появятся шезлонги и велопарковки 5.05.2018, 8:09

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Столичные пляжи готовят к летнему сезону.

Еще осенью на некоторых пляжах Минского моря, водохранилища Дрозды и Криницы установили новые детские игровые комплексы. Тогда же оборудование зон рекреации пополнили 54 грибка, 82 скамейки, 111 урн. Также зоны рекреации доукомплектовали беседками с мангалами и урнами.

В ближайшее время запланирована установка 160 стационарных шезлонгов – лежаков с металлическим каркасом и деревянным ложе. Они появится на пляжах № 2, 5, 6 водохранилища Дрозды, № 2, 3, 4, 5 Цнянского и № 5 Минского моря, пишет агентство «Минск-Новости».

– Также в пляжных зонах будут оборудованы велопарковки. Они уже есть на Цнянском водохранилище. Еще 17 конструкций разместят на остальных крупных пляжах: по 2 на каждом, - рассказал агентству начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство» Александр Проминский.

Завершить подготовку пляжей, находящихся на обслуживании Минсклеспаркхоза, планируется к 18 мая – это 20 зон отдыха на водохранилищах Цнянском, Дрозды, Криница, Заславском.