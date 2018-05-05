В Днепре экстремалы прошли по канату между двумя домами на высоте 94 метра 5.05.2018, 8:26

Фото: informator.ua

В Днепре 4 мая установили рекорд Украины по хайлайну.

Об этом сообщил "Информатор".

Между крышами 28-ми этажных домов жилого комплекса "Башни" на высоте 94 метра натянули 63-метровую стропу. На 91-м метре располагалась еще одна линия – разминочная.

Спортсмены Станислав Панюта и Константин Карноза прошли дистанцию и побили свой предыдущий рекорд в 88 метров. "Главное, не думать о том, что на самом деле делаешь и отпустить свое тело", – поделился Карноза.

В 2017 году Панюта установил беспрецедентное достижение – прошел по веревке между двумя воздушными шарами, парящими на высоте 660 метров.

Хайлайн – хождение со страховкой по канату, который натянут высоко над землей.