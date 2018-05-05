4 «невероятных» прозрения Лукашенко и Кобякова 49 5.05.2018, 8:39

8,120

Диктатор и премьер обнаружили то, чего раньше в упор не замечали.

Своими невероятными открытиями и удивительными наблюдениями они тут же поделились друг с другом.

Это произошло во время совещания по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, пишет «Солидарность».

Прозрение первое. Народ держат в черном теле

— Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ, — заявил Александр Лукашенко.

И тут же вызвал своим заявлением смех.

«Этот неловкий момент, когда четверть века тебе твердили о процветании, а потом вдруг опаньки: «Хватит держать народ в чёрном теле», — написал на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Растаев. — Оказывается, «процветание» было псевдонимом нищебродства. Интересно, что у них кроется за эвфемизмом «стабильность»?»

Прозрение второе. Господдержка убыточных предприятий съедает деньги на зарплаты.

— Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета, — поделился другим наблюдением глава Беларуси. — Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет.

А мы-то думали, что, вбухивая деньги в убыточные предприятия, заживем, как короли!

Прозрение третье. Пока одни кормят сказками о зарплатах в 1000 рублей, другие получают по 300

— Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата 300−400 рублей, которые бы позволили им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост заработной платы, — продолжил сыпать открытиями уже премьер Андрей Кобяков.

Интересно, а когда правительство отчитывалось о том, что почти везде уже зарплата по 1000 рублей, оно кого имело в виду?

Прозрение четвертое. Из-за низкого уровня жизни белорусы бегут из страны

Ну и последним гвоздем в этой череде откровений стало признание Кобякова о покидающих страну соотечественниках. По его словам, задачу с зарплатами надо решать «чтобы обеспечить для людей привлекательность их рабочих мест и в том числе не допустить оттока квалифицированных кадров за рубеж».

Вот такие «невероятные» открытия были совершены главным руководством нашей страны.

По сути, власти констатировали, что их многолетняя работа полностью провалена: маленькие заработки, неэффективные предприятия, низкий уровень жизни и побег рабочей силы — все это было признано и даже озвучено. Осталось теперь только дождаться, какие выводы будут сделаны после такого невероятного прозрения.