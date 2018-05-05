Ситуация с рублем внушает опасения 5 5.05.2018, 8:50

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ФОто: Reuters

Привязка белорусского рубля к российскому чревата последствиями.

Белорусский рубль продолжает демонстрировать стойкость вопреки ситуации на внешних рынках. За последнюю неделю курс доллара вырос на 1,2% до 2,0234, евро подешевел на 0,2% до 2,4213, а курс российского рубля снизился на 0,7% до 3,1990. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,04%, пишет финансовый консультант «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова на сайте select.by.

Ситуация в России так и не стабилизировалась, российский рубль продолжает постепенно ползти вниз, и на нашем рынке это все так же выражается в укреплении белорусского рубля к российскому. Курс российской валюты на белорусском рынке продолжает обновлять многомесячные минимумы — как видим, по итогам последней неделе показатель упал уже ниже отметки 3,2.

Резкое укрепление белорусского рубля по отношению к российскому чревато негативными последствиями для внешней торговли. Это может спровоцировать сокращение экспорта на фоне одновременного роста импорта. Следом произойдет изменение баланса на внутреннем валютном рынке, результатом чего может стать некоторая «отложенная» девальвация рубля. Однако без вмешательства регулятора этот процесс может растянуться на месяцы.

Если предположить, что курс российского рубля на нашем рынке через некоторое время вернется к отметке 3,4, и при этом на внешних рынках российский рубль останется таким же слабым, как сейчас, то доллар в Беларуси может вырасти до 2,14, а евро — до 2,56. Такие курсы валют мы могли бы наблюдать уже сейчас, если бы этот потенциальный рост не был сглажен через укрепление белорусского рубля к российскому.

Подводя итоги, можно отметить, что ситуация на валютном рынке Беларуси внушает некоторые опасения, а риски для рубля, связанные с высоким валютным госдолгом, возросли еще и за счет внешних обстоятельств. Хорошо, если через какое-то время российский валютный рынок полностью стабилизируется: в этом случае и на нашем рынке курсы валют вернутся примерно к досанкционным отметкам.

Однако стабилизации может и не произойти. В этом случае негативные плоды будет пожинать сначала внешняя торговля, ну, а потом — и курс белорусского рубля.