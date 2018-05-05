закрыть
5 мая 2018, суббота, 11:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сегодня в Беларуси ожидаются грозы

  • 5.05.2018, 8:55
  • 1,100

C воскресенья в Беларуси станет прохладнее.

В субботу, 5 мая, на территории Беларуси ожидается переменная облачность.

По прогнозам Белгидромета, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+22°С, по юго-востоку до +23..+28°С.

В столице утром пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем существенных осадков не ожидается (их вероятность составляет 5-10%). Температура воздуха утром +11..+13°C, днем+18..+20°C, вечером +14..+16°C.


популярное за неделю

Мнение

Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский