Еврокомиссия повысила экономический прогноз для Польши 1 5.05.2018, 8:58

Рост польской экономики составит 4,3% ВВП.

Европейская комиссия повысила экономический прогноз для Польши на этот год. Согласно опубликованным данным, рост польской экономики составит 4,3% ВВП. В феврале этот показатель был ниже на 0,1%.

При экономическом росте в 4,3% ВВП Польша займет пятое место в ЕС по скорости экономического развития после Мальты, Ирландии, Словении и Румынии. В отчете ЕК говорится, что в Польше сохраняются положительные экономические условия, сообщает «Радио Польша».

«Инвестиции и потребление станут основными факторами экономического роста, поддерживаемыми быстрым ростом заработной платы, высоким уровнем доверия потребителей и структурными средствами ЕС», - говорится в отчете ЕК.

В Брюсселе также отметили, что, несмотря на экономический рост, дефицит государственного бюджета Польши в этом году возрастет до 2,2% ВВП.