В аэропорту Торонто енот застрял в вентиляции самолета 1 5.05.2018, 9:04

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Рейс задержали на 6 часов.

Енот застрял в вентиляции самолета авиакомпании Air Canada в аэропорту Торонто, в результате чего рейс задержали более чем на шесть часов. Об этом сообщает CBC.

Животное спряталось в шланге блока кондиционирования воздуха, сильным потоком воздуха енота подняло в вентиляционную систему самолета Embraer E190. Сотрудники аэропорта обнаружили животное только когда подключили блок кондиционирования к самолету.

По словам очевидцев, персонал аэропорта был в ступоре и не знал, что делать.

Фото: CBC News

"Это было действительно чем-то новым. Никто никогда не видел ничего подобного", - рассказал пассажир рейса и очевидец происходящего Дэмиен Ли.

По его словам, за час вокруг воздушного судна столпились около 15 человек, среди них были и сотрудники аэропорта, и сотрудники службы по контролю за животными.

В результате было принято решение снять с самолета некоторые панели. Енота удалось освободить и спасенное животное убежало.

В связи с происходящим рейс AC1126 был задержан на несколько часов. Вылет должен был произойти в 14.50, а достать енота из вентиляции удалось только в 20.30.

Авиакомпания в качестве компенсации предоставила пассажирам бесплатные ваучеры на еду в аэропорту, а также скидку на следующий перелет.