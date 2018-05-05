Россия может заблокировать Керченский пролив для украинских судов 7 5.05.2018, 9:18

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Задержание пограничниками РФ украинского баркаса – признак «кризиса на море».

Об этом 4 мая в комментарии "Обозревателю" сообщил адмирал запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Кабаненко.

По его словам, морским частям Госпогранслужбы Украины следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады со стороны РФ прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск.

Кабаненко призвал отработать мероприятия по сопровождению гражданских судов военными кораблями.

"Военные конвои могут и не понадобиться, вместе с тем в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций на стыке двух морей", – уточнил он.

Адмирал пояснил, что в таком случае "любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению".

Он уверен, что патрульные катера класса Island могли бы усилить указанные возможности Военно-морских сил Украины, однако "они до сих пор не доставлены из США".

Также Кабаненко считает, что Украина может "применять существующий инструментарий невоенного сдерживания на водных акваториях".

"Например, российские судовладельцы продолжают пользоваться внутренними судоходными путями Украины", – напомнил он.

25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкий траулер "Норд" из Керчи возле Обиточной косы в Азовском море. Корабль и его капитана арестовали. Последнего позже отпустили под личное обязательство с запретом посещать Крым. Членов экипажа судна оштрафовали. Двум из них удалось покинуть Украину и через Беларусь вернуться на оккупированный полуостров. Министерство иностранных дел РФ назвало задержание "Норда" "пиратским захватом" и предупредило об ответных мерах.

С 30 апреля ФСБ России начала ежедневно останавливать суда, которые следуют в Украину, для осмотра и идентификации команды.

4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" в Черном море западнее крымского мыса Тарханкут. На борту судна находились пятеро моряков. Их обвинили в незаконном вылове рыбы и доставили в оккупированный Крым.