Сэйв белоруса вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ 1 5.05.2018, 9:30

Иван Кульбаков

Фото: belarushockey.com

Иван Кульбаков отразил бросок игрока сборной Швеции со средней дистанции.

Сэйв голкипера сборной Беларуси Ивана Кульбакова вошел в тройку лучших спасений первого игрового дня чемпионата мира-2018 в Дании. В матче с командой Швеции (0:5) дебютант топ-турниров отразил бросок Рикарда Ракелля со средней дистанции.

Правда, во втором периоде форвард "Анахайма" взял реванш, поразив цель кистевым броском. После этого взятия ворот тренерский штаб сборной Беларуси отозвал Кульбакова на скамейку запасных и выпустил вместо него Михаила Карнаухова. Иван завершил вечер с 13 сэйвами после 17 попаданий в створ, пишет Прессбол.

Второе место в топе спасений занял немецкий голкипер Тимо Пильмайер, первое — датский страж Фредерик Андерсен.

Сэйв (англ. save) — в хоккее с шайбой факт отражения броска или ловли шайбы в ловушку вратарем.