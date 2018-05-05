«Он нам не царь»: по всей России начались протесты 7 5.05.2018, 9:49

4,504

ФОто: twitter.com/teamnavalny

В российских городах начались акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.

Согласованные с властями акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. Также протесты стартовали в Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске и Новосибирске, пишет obozrevatel.com.

ФОто: twitter.com/teamnavalny

Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

ФОто: twitter.com/teamnavalny

ФОто: twitter.com/teamnavalny

Также стало известно о первых задержаниях непосредственно на акциях.

ФОто: twitter.com/teamnavalny