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«Он нам не царь»: по всей России начались протесты

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  • 5.05.2018, 9:49
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ФОто: twitter.com/teamnavalny

В российских городах начались акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.

Согласованные с властями акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. Также протесты стартовали в Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске и Новосибирске, пишет obozrevatel.com.

ФОто: twitter.com/teamnavalny

Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.

ФОто: twitter.com/teamnavalny
ФОто: twitter.com/teamnavalny

Также стало известно о первых задержаниях непосредственно на акциях.

ФОто: twitter.com/teamnavalny
ФОто: twitter.com/teamnavalny

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