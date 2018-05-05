«Он нам не царь»: по всей России начались протесты

«Он нам не царь»: по всей России начались протесты7
- 5.05.2018, 9:49
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В российских городах начались акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального.
Согласованные с властями акции уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, а также в Комсомольске-на-Амуре. Также протесты стартовали в Южно-Сахалинске, Иркутске, Томске и Новосибирске, пишет obozrevatel.com.
Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая.
Также стало известно о первых задержаниях непосредственно на акциях.