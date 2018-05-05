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День Луки: что ни в коем случае нельзя делать

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  • 5.05.2018, 9:52
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Фото: pixabay

В этот день всегда веселилась нечистая сила.

В народе 5 мая отмечается день Луки. В этот период издавна было принято высаживать лук, который является неотъемлемой частью национальной кухни, считается целебным растением и спасает людей от множества болезней.

У славян этот день был связан с совершенно дикими по современным меркам обычаями, пишет газета «Сегодня».

Они верили, что на Луку в так называемое ляльное время, время отдыха и праздников, веселилась и нечистая сила. Местные ведьмы раздевались догола и танцевали на траве. При этом, если женщина хотела забеременеть, ей следовало присоединиться к ним – тоже обнаженной.

Из-за разгула нечистой силы было запрещено ходить в лес в одиночку – считалось, что нечистые могли увести человека с собой.

На Луку было запрещено много работать. Славяне считали, что высшие силы подарили людям это время для веселья и праздника. Однако разрешалась легкая работа на огороде.


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