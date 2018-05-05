Анджей Дуда учреждает медаль к 100-летию независимости Польши 1 5.05.2018, 10:10

Анджей Дуда

Награда будет присуждаться людям, действующим в интересах демократических преобразований.

Президент Польши Анджей Дуда представил в Сейме законопроект об учреждении Медали 100-летия восстановления независимости. Предполагается, что новая награда будет вручаться лицам, связанным с восстановлением и укреплением независимости Польши, сообщает «Радио Польша».

На лицевой стороне Медали 100-летия восстановления независимости изображен орел в короне, который опирается на ленту с надписью POLONIA REDIVIVA, что означает «Возрожденная Польша». На оборотной стороне медали изображены инициалы Речи Посполитой с датами «1918» и «2018», переплетенными листьями лавра и дуба.

Награда будет присуждаться как ветеранам, так и лицам, действующим в интересах демократических преобразований, а также представителям молодого поколения, успешно работающим в области науки и экономики.

Законопроект об учреждении новой награды является очередной инициативой Анджея Дуды в рамках празднования 100-летия восстановления независимости Польши.