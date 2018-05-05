закрыть
5 мая 2018, суббота, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Анджей Дуда учреждает медаль к 100-летию независимости Польши

1
  • 5.05.2018, 10:10
Анджей Дуда

Награда будет присуждаться людям, действующим в интересах демократических преобразований.

Президент Польши Анджей Дуда представил в Сейме законопроект об учреждении Медали 100-летия восстановления независимости. Предполагается, что новая награда будет вручаться лицам, связанным с восстановлением и укреплением независимости Польши, сообщает «Радио Польша».

На лицевой стороне Медали 100-летия восстановления независимости изображен орел в короне, который опирается на ленту с надписью POLONIA REDIVIVA, что означает «Возрожденная Польша». На оборотной стороне медали изображены инициалы Речи Посполитой с датами «1918» и «2018», переплетенными листьями лавра и дуба.

Награда будет присуждаться как ветеранам, так и лицам, действующим в интересах демократических преобразований, а также представителям молодого поколения, успешно работающим в области науки и экономики.

Законопроект об учреждении новой награды является очередной инициативой Анджея Дуды в рамках празднования 100-летия восстановления независимости Польши.


популярное за неделю

Мнение

Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Армяне борются и с Путиным
Армяне борются и с Путиным Виталий Портников
Уходить надо, не дожидаясь пинка
Уходить надо, не дожидаясь пинка Владимир Халип
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский