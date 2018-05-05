«Я ненавижу Лукашенко!!! Я готовил бомбу!» 5.05.2018, 10:20

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Жителя Ветрино задержали за сообщение о подготовке теракта.

За сообщение о подготовке теракта в ТРЦ «Манеж» в Полоцке возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 340 УК в отношении Дмитрия Р. — 35-летнего жителя городского поселка Ветрино.

2 мая в 16:45 в милицию обратилась 30-летняя жительница Полоцка, которая сообщила, один из пользователей ВКонтакте разместил запись «Я ненавижу Лукашенко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке. В манеже!». Полочанке же скриншот поста прислал ее знакомый из Мурманска, пишет сайт «Народные новости Витебска».

Сотрудники милиции быстро установили, кому принадлежит страница в социальной сети и к мужчине выехала следственно-оперативная группа, которой Дмитрий рассказал предысторию возникновения этого сообщения.

Поздним вечером 1 мая вечером он зашел в гости к соседям. Во время застолья у него разгорелся спор с хозяевами дачи — жителями Cанкт-Петербурга. Его предметом стало реагирование правоохранительных органов на сообщения о террористических актах в Интернете.

Чтобы разрешить этот спор, Дмитрий, по версии милиции, решил провести эксперимент. Близ полуночи со своего смартфона он разместил на своей странице «Вконтакте» заведомо ложную информацию об опасности. Мужчина был уверен, что его запись не привлечет внимание правоохранителей, а его действия останутся безнаказанными, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Следует отметить, что Дмитрий Д. зарегистрирован еще в ряде социальных сетей, например — Facebook и Instagram, но там таких записей не появилось. Как мы писали выше, на этот пост почему-то обратил внимание житель далекого Кольского полуострова и сообщил о нем некой полочанке.

После звонка женщины в милицию, саперы обследовали торговый центр «Манеж», но взрывных устройств не обнаружили. В результате за заведомо ложное сообщение об опасности в его отношении Дмитрия Р. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 340 УК.

Судя по информации со страницы Дмитрия, он окончил Полоцкий государственный университет и работает в одной из больниц Полоцкого района. Увлекается футболом.

Милиция не сообщает о том, какая мера пресечения избрана в отношении Дмитрия Р. В соцсетях он последний раз был 2 мая, на сообщения не отвечает, а сотовый телефон, по которому корреспондент «ННВ» звонил, отключен или находится вне зоны доступа.