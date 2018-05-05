Ереванские школьники требуют уволить директора, которая не пустила их на акцию протеста 2 5.05.2018, 10:28

ФОто: Reuters

В акции протеста участвуют несколько сотен учеников.

Ереванские школьники протестуют против директора общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна в Ереване, которая не разрешала учащимся участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьера Армении Николом Пашиняном.

Правозащитники говорят, что Рузанна Азизян насильно удерживала детей в школе.

В акции против нее сейчас участвуют несколько сотен человек – преимущественно ученики и их родители.

«Интерфакс» сообщает, что Азизян – член Республиканской партии и бывшая одногруппница Сержа Саргсяна, который ушел в отставку под давлением уличных протестов.

13 апреля в Армении начались многотысячные демонстрации против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Через десять дней он ушел в отставку, а его обязанности стал исполнять Карен Карапетян, представляющий Республиканскую партию. Это не устроило протестующих, и протесты возобновились. Во главе демонстрантов стоит глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Во вторник парламент не выбрал Пашиняна премьером. После этого политик призвал людей людей не ходить на работу.

Очередное голосование по выборам главы правительства пройдет 8 мая.