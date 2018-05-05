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Невеста бросила на свадьбе букет и проломила потолок

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  • 5.05.2018, 10:46
  • 1,339
Фото: svadba.pro

В Китае на свадьбе невестам также принято бросать подружкам букет.

По примете, девушка, которая поймает его, раньше других выйдет замуж. Одна из невест решила соблюсти традицию, но что-то пошло не так, пишет intex-press.by.

На видео, которое появилось в интернете, видно, как букет взлетает вверх и на гостей начинают падать куски потолка. О пострадавших ничего не известно.

Пользователи недоумевают о причине случившегося. То ли букет оказался слишком тяжелым, то ли невеста чересчур сильной, ну или потолок совсем слабым.


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