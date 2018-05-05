Обнаружено «замораживающее» смартфон сообщение в WhatsApp 5.05.2018, 11:01

Многие пользователи пожаловались на спам-сообщение, при нажатии на которое приложение WhatsApp зависает.

Об этом сообщает internetua.com.

Судя по всему, шутники пересылают всем своим контактам одно и тоже послание. «Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда», — говорится в рассылке. Причем перед последним предложением стоят несколько пробелов — скорее всего, это какие-то невидимые символы, которые и вызывают сбой в мессенджере.

Если владелец Android-смартфона нажмет на эти пробелы, приложение моментально зависнет, как и предупреждают шутники. Для устранения проблемы достаточно перезагрузить устройство. При этом с устройствами на базе iOS данный трюк не работает.