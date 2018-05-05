Жители Военного городка в Барановичах: «На стройке творится настоящий хаос» 5.05.2018, 11:07

Фото: intex-press.by

Люди считают, что, если ситуация не изменится, «беды не избежать».

Рядом с домом №17 на улице Комарова, что в Военном городке, строят новую многоэтажку. Жильцы ближайших домов возмущены тем, как ведутся работы: стройка частично не огорожена, по всей округе разбросаны канализационные кольца, проволока, арматура.

Девятиэтажку начали строить зимой текущего года. Мало того, что местные жители недовольны расположением новостройки (она возводится в непосредственной близости с их домами), так и сам процесс строительства, по словам людей, доставляет им много неудобств и угрожает безопасности их детей.

Один из жителей рядом расположенных домов рассказал Intex-press, что на стройке «творится настоящий хаос».

– Начали строить стоянку и бросили. Отверстия для канализационных колодцев прикрыты только деревянными поддонами из-под плитки, сама строящаяся парковка не ограждена. Проволока, арматура… А там ведь ходят дети, – жалуется мужчина.

Фото: intex-press.by

Еще один местный житель рассказывает, что по всей округе разбросаны высокие канализационные кольца, а ограждение отсутствует не только вокруг строящейся парковки: даже вокруг дома оно есть не везде.

– Это же так опасно, там ведь работает кран, – говорит собеседник. – Я обращался к строителям, а реакции никакой.

Помимо всего этого, люди возмущены и временем выполнения строительных работ. По их словам, строители трудятся круглосуточно, и из-за постоянного шума жители ближайших домов даже ночью не могут нормально отдохнуть.

– Сварка работает и в три часа ночи, и в четыре… Мало того, что это громко, так еще и яркие вспышки светят прямо нам в окна, как гроза, – рассказывает мужчина.

Фото: intex-press.by

Что по закону

Столичный архитектор Алексей Колесков говорит, что любая строительная площадка должна быть ограждена так, чтобы на стройку не могли попасть посторонние люди. Ограждать место строительства, по словам архитектора, должны подрядчики.

По поводу работ в ночное время Алексей Колесков говорит, что право на отдых гарантировано Конституцией и «после 23 часов все шумные работы должны быть прекращены».

– Ночью строительство может вестись, но не должно быть шума, который мешал бы людям, живущим рядом. Если это требование не соблюдается, можно обратиться в милицию или в горисполком, – говорит архитектор.

Кто за что отвечает

В КУП «Брестжилстрой», которое является генподрядчиком по строительству многоэтажки, говорят, что на этом предприятии есть проект производства работ и, согласно ему, строительство ведется в две смены – круглосуточно. Но о том, что это доставляет неудобства другим людям, в компании не знали.

Насчет ситуации с разбросанными канализационными кольцами и частичным отсутствием ограждений в «Брестжилстрое» в курсе, но говорят, что помимо них на объекте работают и другие строительные организации и, согласно документации, они отвечают за безопасность на своем участке работы.

– Благоустройством занимается СУ-145, оно строит и парковку. Строительную площадку мы огораживаем, а СУ-145 разгораживает, когда завозит плитку, другие строительные материалы. Чтобы не нести ответственность за СУ-145, мы составили соответствующий документ и обязали его устранить все недостатки, – пояснили Intex-press в КУП «Брестжилстрой».

Получить оперативный комментарий в СУ-145 не удалось.

Местные жители уверены, что, если ситуацию не исправить в ближайшее время, «беды не избежать».

– Тут столько детей бывает, ведь вокруг жилые дома! Неужели должна произойти трагедия, чтобы кто-нибудь что-нибудь сделал, – возмущается житель рядом расположенного дома.