Как белорусский модельер подвинул мировые бренды 5.05.2018, 11:26

Дмитрий Заболотный

Фото c сайта tut.by

Костюмам белорусского модельера делают комплименты портные Нью-Йорка и Лондона.

Дизайнер мужской одежды Дмитрий Заболотный рассказал в интервью tut.by, как создать идеальный пиджак, для чего годятся белорусские ткани, сколько костюмов в его гардеробе и почему индивидуальный пошив всегда будет дорогим.

«Подростком захотел сшить себе куртку»

В студии Дмитрия Заболотного играет приятная музыка и пахнет кофе. Само помещение словно переносит из Минска на лондонскую Севил-Роу — улицу, где расположены мужские ателье. Каталоги с тканями, блестящие пуговицы с вензелями, зеркало в полный рост, мебель с гнутыми ножками, портновские принадлежности — в такой обстановке рождается мужской костюм, про который можно сказать «сидит как влитой».

Фото c сайта tut.by

Про свой торговый знак дизайнер шутит:

— Раньше детсадовцам на одежду нашивали бирки, на которых несмываемой тушью писали имя. Я тоже ходил с такими. Так что можете считать, что моему бренду больше сорока лет.

Фото c сайта tut.by

Фото c сайта tut.by

В выборе дела всей жизни сыграла роль «череда неслучайных случайностей».

— Отец занимался живописью, пением, жил в Ленинграде и эстетический багаж привез с собой в Минск. Я с детства любил книги по искусству, часами рассматривал краски, детали иллюстраций. Повлияла и моя музыкальная карьера: я учился в музыкальном лицее при консерватории и с детства выступал на сцене. А это всегда парадная одежда — красивая, нарядная, — рассказывает он.

Фото c сайта tut.by

Дмитрий дебютировал как модельер в седьмом классе, когда в конце 80-х увидел в ГУМе яркую куртку.

— Мне захотелось чего-то подобного. Я уже умел неплохо рисовать, и это был мой первый опыт дизайна. А мама сшила. Это была куртка серо-голубого цвета с бирюзовыми вставками, на плече — нашивка АС/DС. Недавно совершенно случайно обнаружил ее на даче и очень смеялся, — рассказывает модельер.

Фото c сайта tut.by

Уже тогда он стал интересоваться западными дизайнерами одежды и задумываться о будущей профессии. Однажды восьмикласснику Диме попался на глаза справочник ВУЗов, на первом же развороте была информация о Витебском технологическом институте, где готовили модельеров. Но взвесив «за» и «против», все же поступил в столичный технологический колледж. После учился в художественной академии, но не закончил, потому что «стало скучно и неинтересно». По этой же причине Дмитрий бросил и философский факультет БГУ.

«В Китае люди работают, а не ходят на работу»

Со свеженьким дипломом колледжа новоиспеченный модельер и конструктор одежды пытался устроиться на работу, но молодые специалисты тогда были никому не нужны.

— И это стало своего рода благословением свыше. Рынок вынудил искать заработок. Конечно, имея швейную машинку, утюг, талант и образование, было очевидно, чем нужно заниматься. Долгое время я был свободным художником и все постигал сам. Не было ни помощников, ни сотрудников, — вспоминает Дмитрий. — У большинства людей ощущение, что работа дизайнера — это сказка. А на самом деле это обычное ремесло: каждый день ты должен что-то делать своими руками. Это кропотливое занятие, требующее большого внимания и увлеченности.

Фото c сайта tut.by

Лишь один раз за свою профессиональную карьеру Заболотный работал в штате компании. Это была позиция байера — закупщика одежды. Эксперимент длился три месяца. За это время он успел побывать в Китае и познакомиться с работой местной легкой промышленности.

— Очень жесткий был опыт: ты понимаешь, что это совершенно другой мир и люди по-другому работают: иные сознание, темп, возможности, ментальность. Они реально работают, а не ходят на работу. Наверное это то, чему белорусам еще только предстоит научиться. Потому что многие у нас не умеют работать с самоотдачей, — рассуждает он.

«Фигура человека не поддается унификации»

Фото c сайта tut.by

На заре карьеры Дмитрий пробовал шить разные вещи: платья, шубы, кожаные куртки, джинсы.

Фото c сайта tut.by

Но со временем остановился только на мужских костюмах. Оттачивая мастерство, постоянно экспериментировал:

— Мне интересно, чтобы каждый проект был сложным и необычным. Долгое время я каждый следующий костюм технологически делал иначе. Это был творческий поиск — найти свой стиль в конкретном предмете. Был период, когда я глубоко погрузился в психологию, чтобы научиться быть гибким и понимать людей, для которых делаешь одежду.

Фото c сайта tut.by

Во главе всего — уникальность человеческой фигуры и создание одежды для конкретного заказчика.

— Мы делаем одежду bespoke (англ. «сшитый на заказ»). У каждого человека есть определенная телесность: худоба, полнота, искривление осанки. Человеческая фигура не поддается унификации, это не штамп, каждый заказчик уникален, — говорит Дмитрий.

Фото c сайта tut.by

Формат ручной работы, утверждает он, не предполагает, что костюм сшит вручную до последнего стежка. Это было бы слишком долго и дорого. Все технологические операции по производству костюма разделены между разными людьми:

— В работе над пиджаком, например, участвуют четверо. Я подбираю материалы, задаю тон и параметры, делаю примерку. В паре с закройщиком подбираем технологию. Портной все сшивает. Еще один человек делает всю ручную работу: прошивает края борта, подшивает подкладку, делает петли, закрепки, пришивает пуговицы. Брюки шьет отдельный человек.

Фото c сайта tut.by

Сейчас в студии, помимо Дмитрия и супруги Ольги, которая ведет всю административную часть, работают пять человек.

«Для своего гардероба все делаю сам»

Сколько костюмов должно быть в гардеробе мужчины? Понятно, что все зависит от статуса, профессии, образа жизни. У самого Дмитрия наберется уж точно больше десятка.

— Из готовой одежды осталось только две пары джинсов. Когда выносятся, не знаю, буду ли покупать новые. Потому что сейчас для своего гардероба все делаю сам. Что касается количества костюмов, то я приверженец концепции раздельных пиджака и брюк. Таких комплектов у меня пять или шесть, а костюмов из одной ткани — пять.

Фото c сайта tut.by

«Хороший костюм стоит 3000 рублей»

Безусловно, свой портной и индивидуально сшитая одежда, особенно премиум-класса, — удовольствие недешевое. Цена костюма формируется из стоимости ткани, усложняющих элементов и работы. И если последняя составляющая неизменна, то цена материала может варьироваться от 500 рублей за метр до бесконечности. В среднем же белорусский костюм «от кутюр» стоит около 3000 рублей.

Фото c сайта tut.by

— Мы составили конкуренцию многим мировым брендам. Наши костюмы носят бизнесмены, которые представляют страну за границей. И это прекрасно, что мы одеваем людей в белорусскую одежду. Да, мы используем английские и итальянские ткани, но костюм создается здесь, руками белорусов, и это самое важное. А цена — на уровне костюма ручной работы в Италии, может быть, чуть-чуть ниже.

Фото c сайта tut.by

Бывает, клиенты просят сделать скидку на костюм. Но студия никогда на это не идет:

— Даже если нам закажут пять штук, мы не сделаем скидку. Все равно каждый костюм — это индивидуальный проект. К тому же с нами работают люди, которые отдали этой профессии много лет. И я считаю, что они имеют право достойно зарабатывать.

Дмитрий, конечно же, не раскрывает имен своих клиентов. Но набрасывает их словесный портрет:

— Мы одеваем людей, которые понимают ценность сшитой на их фигуру одежды. Безусловно, у них есть и дорогие брендовые готовые костюмы и рубашки. Но, часто, попробовав носить костюм, созданный на их фигуру, они не готовы отказываться от этого уровня комфорта. Плюс и в тканях, и в крое можно многое выразить, и мы помогаем людям с отличным вкусом выглядеть безупречно и уникально.

Студия может отшивать от 5 до 10 костюмов в месяц. Есть очередь: например, сейчас заказы принимаются на июль. При этом география заказчиков постоянно расширяется.

— Наши костюмы носят в Канаде, Литве, Эстонии, России. Когда костюму делает комплимент портной, который перешивает оторвавшуюся пуговицу в Нью-Йорке на Манхеттене, — это круто. Когда итальянцы подписываются в письме «ваши коллеги из Италии», это очень радует.