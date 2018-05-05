Франция — Беларусь. Раунд первый борьбы за выживание Григорий Трофименков, Прессбол

5.05.2018, 11:56

ФОто c сайта pressball.by

Ожидать ли от белорусов результативности?

Российский журналист Лев Лукин заведомо предохраняет французов от вылета, считая, что борьбой за сохранение прописки в элите будет матч белорусов и австрийцев. Не напрасно ли?

Франция — Беларусь (17.15)

Насколько грозными выглядят французы?

Французы совершенно не утруждались в первый игровой день, по сути, даже не помышляя о победе и недвусмысленно давая понять, когда их ждет одна из ключевых игр группового этапа. То есть назавтра. В субботу.

Василий Кошечкин оформил "шатаут", парировав лишь десять бросков. И это при том, что и россияне, так сказать, не убивали — отличились семь раз, совершив 39 выстрелов. Можно согласиться с Геннадием Савиловым: несмотря на меньшее количество шайб, сборная Швеции произвела лучшее впечатление, чем команда России. И даже на их фоне буквально выглядели мальчиками для биться "трехцветные". Более того, за 60 минут они заработали лишь одно двухминутное удаление — ничтожно мало, чтобы утверждать, будто они ложились костьми и вообще ставили задачу поразить чужие ворота любой ценой.

Только бы не усыпил соперник бдительность. Впрочем, нынешняя ситуация уже тем хороша, что недооценивать белорусы не вправе и не будут любого противника. Да и вообще, можно ли об этом вести речь, памятуя, как на предыдущем первенстве сильнее оказались именно французы — 4:3.

Ожидать ли от белорусов результативности?

В апреле мы видели, что у белорусов грандиозные проблемы с реализацией, даже если против тебя вовсе не сборная Швеции. В матче со шведами, как ни странно, несмотря на сухарь Хелльберга, полной безнадеги не случилось. Да, у наших парней не хватает исполнительского мастерства, чтобы конвертировать в заброшенные шайбы то немногое, что позволили "Тре крунур". Но в поединке с французами шансов будет на порядок больше.

Во-первых, в чужую зону подопечные Льюиса накануне входили с видимой легкостью. Это уже затем шведские защитники старались "вязать" наших форвардов, стараясь не дать бросить. Во-вторых, с "физикой" как будто нынче порядок. Большее, нежели у нас, количество штрафных минут — как раз тому свидетельство. Включаемый в заключительном периоде прессинг — тоже. Да и для молодой команды, каковой является белорусская, чуть меньшее время на подготовку ко второму поединку по сравнению с французами не должно стать сильной заботой.

Посыл простой: количество просто обязано перейти в качестве, даже если эпизодически Шарангович, Платт и прочие вновь будут транжирить верные моменты. Очень вероятно, уже в стартовой трети.

Стоит ли бить тревогу насчет игры в большинстве?

Пока, наверное, вряд ли. Естественно, порой белорусов ставило в тупик, что высоко на синей линии в меньшинстве их встречал лишь один шведский хоккеист. Тогда как трое фактически окапывались у собственных ворот, временами даже закрывая обзор собственному киперу. Зачастую наши хоккеисты с излишним тщанием искали удобные позиции для броска, не полагаясь на всегда возможные отскоки и рикошеты.

Впрочем, не сказать чтобы шведы сильно затрудняли белорусам путь в зону. Располагались там подопечные Льюиса чаще без труда. Французы, логично предположить, не будут более агрессивны.

Да и при всем кадровом небогатстве все же в сегодняшнем ростере есть блюлайнеры, способные забросить первую на турнире белорусскую шайбу в неравных составах. Это и Степан Фальковский, и Евгений Лисовец, и Дмитрий Коробов. Если соперник позволит предоставит хотя бы три попытки для реализации лишнего, можно будет сильно удивиться нулевому проценту эффективности "пауэрплэя".

Быть ли ставке на молодежь?

Джефф Платт находился на льду при четырех заброшенных шведами шайбах. Совпадение? Не думаем. Безусловно, это возможным стало оттого, что задействуют "белоканадца" довольно часто. Впрочем, ведем не к оборонительным стараниям Платта, а совсем к другому — тому, как распределяется время на площадке.

Меньше всех из форвардов заигрывался Максим Сушко. В этом нет как будто ничего удивительного: все же дебютант, да и возрастом пока 19-летний новичок чемпионатов мира не вышел настолько, чтобы проводить больше форвардов двух первых звеньев. Однако Егор Шарангович стал тем, кем стал, во многом из-за большего доверия, а картины Сушко в матче со шведами вроде бы не портил. Да и почему бы не пробовать вместе в тройке нападающих, прекрасно знакомых друг с другом по молодежке?

В этой связи, к слову, контрастно, как доверяет Льюис Фальковскому. При наличии нескольких вариантов порой именно он как раз был единственным защитником при розыгрыше большинства.

Швейцария — Австрия (13.15)

Австрийцы три года назад умудрились нанести швейцарцам поражение по буллитам (4:3). Это единственное, что им может греть душу в канун грядущего сражения.

Норвегия — Латвия (13.15)

Ларс Хауген против команды, которая по нашему примеру дожила до того, что впервые за последние несколько лет в ее составе нет представителей клубов НХЛ. Хотя есть из чемпионатов Швеции, Швейцарии, Германии. Пожалуй, чуточку завидовать все же стоит.

Финляндия — Корея (17.15)

Они забросят, сколько захотят. Корейцы — новички. Фамилии игроков этой сборной ничего бы вам не сказали, даже если бы их было легко запомнить. За финнами стоит и в таком, совершенно предсказуемом с точки зрения исхода, матче следить, потому что у них есть Микаэль Гранлунд. А где создавать шедевры, как не в противостоянии с заведомо уступающим в классе противником?

Дания — США (21.15)

Вы не должны были ни разу удивиться, что американцы сумели победить в стартовом матче форума канадцев. Хотя время от времени датчане творят сенсации в матчах с янки. С 2003 года наблюдается такая цепочка: победа Дании — две победы сборной США и так далее. Сейчас хозяевам должны помочь родные стены…

Чехия — Словакия (21.15)

А словаки все меньше полагаются на делегатов из КХЛ. В нынешнем составе младшего брата лишь один таковой! Михал Чайковски из "Автомобилиста". А еще у них самый возрастной главком текущего чемпионата — 67-летний канадец Крэйг Рамсэй. Чехи фавориты, и это очевидно.

Григорий Трофименков, Прессбол