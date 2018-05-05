На Донбасс заходят новые офицеры вооруженных сил России 5.05.2018, 11:59

По данным украинской разведки, российские офицеры занимают должности в командном составе боевиков на Донбассе.

В составе 1-го и 2-го армейских корпусов (АК) на оккупированной территории восточной Украины находится 750 офицеров вооруженных сил России. Об этом 4 мая сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире "5 канала".

"По нашим данным, до 750 офицеров вооруженных сил РФ занимают различные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах. Начиная от командующего корпуса, заканчивая советниками, разного рода инструкторами по подготовке, в том числе – снайперов и другими должностями. И это реальные кадровые военнослужащие России", – подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что в мае началась ротация российского командного состава.

"Офицерская вертикаль – российская. И, например, сейчас в мае-июне уже началась ротация командного состава. Заходят с территории РФ новые офицеры. Идет ротация. И мы это ощущаем в том числе по увеличению числа обстрелов", – отметил он.

По словам представителя ГУР, из Россия продолжает идти поток наемников на Донбасс.

"Очень плодотворно работают вербовочные пункты через участок границы с РФ, не подконтрольный Украине. Постоянно заходят не только горюче-смазочные материалы, но и наемники, которые непосредственно выполняют задачи в составе 1-го и 2-го армейского корпуса", – подытожил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Россия отрицает свое участие в нем.