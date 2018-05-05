БелЖД запускает дополнительные маршруты на популярные курорты 1 5.05.2018, 12:02

Между Беларусью и курортами Черного, Азовского и Балтийского морей будут курсировать больше поездов.

Подробности сообщает Белорусская железная дорога.

В дополнение к уже существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод, Одессы с 1 июня по 21 сентября будут ежедневно курсировать поезд международных линий № 100/99 Минск — Новоалексеевка с прицепной группой беспересадочных вагонов до Бердянска. Поезд № 94/93 Минск — Одесса с прицепной группой беспересадочных вагонов Барановичи — Минск — Херсон в летний период также будет курсировать ежедневно.

С 10 июня по 7 сентября пассажиры смогут выехать к Болгарскому побережью Черного моря поездом Минск — Варна через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Поезд будет отправляться из Минска 10, 15, 22, 27 июня, 4, 9, 16, 21, 28 июля, 2, 9, 14, 21, 26 августа, 2, 7 сентября в 17.38 и прибывать в 10.30 в Варну 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября соответственно.

Из Варны поезд будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня, 6, 11, 18, 23, 30 июля, 4, 11, 16, 23, 28 августа, 4, 9 сентября в 18.45, а прибывать в Минск 14, 19, 26 июня, 1, 8, 13, 20, 25 июля, 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа, 6, 11 сентября в 11.09 соответственно.

На Балтийское побережье можно добраться поездом Минск — Рига, осуществив пересадку в Риге до Юрмалы. Поезд отправляется из Минска по нечетным числам в 20.38, прибытие в Ригу — 08.28; из Риги по четным числам в 20.00, прибытие в Минск — 07.50.

Также доехать до Балтийского моря можно ежедневно поездом № 805/806, а по выходным дням дополнительным поездом № 801/802 Минск — Вильнюс с пересадкой в Вильнюсе до Паланги.

Кроме того, с 1 июня по 29 сентября продлен маршрут следования поезда № 371/372 Могилев — Львов до Трускавца. Поезд будет курсировать через день с отправлением по нечетным числам из Могилева и по четным числам из Трускавца. Из Могилева поезд будет отправляться в 15.40, Минска — 19.43, Барановичей — 22.35 и прибывать в Трускавец на следующие сутки в 13.20. Из Трускавца поезд будет отправляться в 15.00 и прибывать на следующие сутки в Барановичи в 6.33, Минск — 9.21, Могилев — 13.25. До Львова и обратно поезд следует действующим расписанием.

Более подробную информацию о поездах можно получить на сайте БЖД, в кассах и по телефону справочной службы 105.