Акции Apple достигли рекордного уровня 5.05.2018, 12:06

Ценные бумаги Apple выросли на фоне сообщений о покупке 75 млн ее акций миллиардером Уорреном Баффетом.

Накануне акции компании Apple на бирже NASDAQ обновили исторический максимум, подвнявшись на 4,11% - до $184,16 тыс. за ценную бумагу.

Сегодня, 5 мая, по состоянию на 10:20 акции компании после резкого роста снизились на 0,12% - до 3,9%, свидетельствуют данные биржи.

Стоимость ценной бумаги компании составляет $183,8 тыс., а ее рыночная капитализация - $933,7 млрд, пишет finance.liga.net.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета купила 75 млн акций Apple. Отмечается, что эта сделка может позволить Berkshire Hathaway стать третьим по величине инвестором Apple.

Напомним, за второй квартал 2018 года чистая прибыль Apple составила $13,8 млрд, что на 25,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доход корпорации вырос на 16% — до $61,1 млрд.